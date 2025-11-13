În comuna Măgura, primarul Iordache Costrăș construiește două poduri

”Podul de piatră s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat,

Vom face altul pe râu în jos, altul mai trainic și mai frumos”

Sunt versurile unui cântec celebru cântat de mai toată puștimea anilor 70-80, la școală, în familie. În comuna Măgura, versurile capătă accente palpabile, se transformă în realitate pentru că administrația locală a decis construirea a două poduri peste pârâul Negel.

Sursa de finanțare este bugetul local, asta și pentru că în comuna Măgura numeroase alte proiecte sunt realizate din fonduri atrase – europene și guvernamentale – ceea ce înseamnă că nu există presiune pe fondurile proprii, și astfel se pot asigura finanțări pentru alte investiții necesare cetățenilor din comuna Măgura.

”Odată cu finalizarea acestor două proiecte de investiții așteptate de cetățenii comunei noastre, eliminăm riscul producerii de inundații în cele două zone, ne-a declarat primarul Iordache Costrăș.

Am obținut toate avizele din partea autorităților statului, ne aflăm acum în etapa organizării licitației pentru desemnarea constructorului. Un termen realist pentru finalizarea acestor două poduri este mijlocul anului 2026”.

Podurile vor fi construite din beton armat, pe străzile Bradului și Pinilor, vor avea lungimea de 11 metri și lățimea de 4,20 metri, fiecare, și vor permite circulația rutieră și pietonală. Lucrările presupun și amenajarea albiei pârâului Negel, precum și construcția de diguri și terasamente, ceea ce va elimina riscul producerii de inundații.