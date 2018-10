*primul eveniment este Simpozionul dedicat Bacăului, „Capitala rezistenței și victoriilor întregirii naționale” * joi, de Ziua Armatei României, se sfințește și crucea viitorului Monument al Eroilor din Bacău

Miercuri, 24 octombrie, în Bacău, la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, a început Simpozionului Național „Bacăul – Capitala rezistenței și victoriilor întregirii naționale”. Evenimentul, moderat de istoricul Vilică Munteanu, va avea loc timp de două zile, 24 și 25 octombrie și reunește un număr impresionant de participanți. Manifestarea este prima dintr-o serie de evenimente dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri care vor avea loc în Bacău. La deschiderea simpozionului au fost prezenți Silviu Ionel Pravăț – vicepreședinte al Consiliului Județean – și Constantin Scripăț – viceprimar al Bacăului.

Lucrările simpozionului au fost deschise precedate de vernisajul Expoziției „Marea Unire în documente și simboluri”, prezentată de dr. Anton Coşa, de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”. În expoziție, Vilică Munteanu, pasionat colecționar medalist, a prezentat o bună parte din exponatele sale. De asemenea, o gardă de onoare formată din membri ai Asociației Tradiții Militare Românești „Regimeul 3 Artilerie, comandată de col. (r) Stelian Cojocaru, a etalat uniforme purtate de militari români în Primul Război Mondial, inclusiv a unui pilot de avion precum a celui care a întreprins în 1918 Zborul Marii Uniri Bacău-Blaj.

La deschiderea lucrărilor au adresat mesaje simpozionului Silviu Ionel Pravăț, Constantin Scripăț, consilierul local Ilie Bîrzu și Dorian Pocovnicu, președintele de onoare al Filialei Bacău a Asociației Cultul Eroilor.

„Consiliul Local – a spus Constantin Scripăț – este implicat în organizarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri alături de o mulțime de parteneri, între care cel mai important este Filiala Bacău Cultul Eroilor. Apreciem mult activitatea acestei organizații și a președintelui ei, domnul col. (r) Paul-Valerian Timofte, care a și fost propus pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Bacăului”.

Lansări și prezentări de cărți dedicate Centenarului

Tot ieri au fost lansate, cu acest prilej, Monografia Filialei Bacău „General Eremia Grigorescu” a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, apărută sub semnătura gl. fl. av. (rtr.) Alexandru Leonov și prezentată de Vilică Munteanu, și cartea „Cultul Eroilor – 25 de ani dedicați eroilor neamului” (autor col. (r) Paul Valerian Timofte), prezentată de Cristinel-Dumitru Aioanei. De asemenea, au fost prezentate Anuarul Arhivelor Naționale Bacău „Acta Bacoviensia” nr. XIII/2018, prezentat de prof. Mihaela Chelaru, cartea „Băcăuani în Marele Război şi la Marea Unire”, prezentată de Oana-Elena Radu, și volumul „Bacăul în anii Primului Război Mondial”, scris de Liliana Adochiței.

Au susținut, între alții, referate prof. univ. dr. Ioan Agrigoroaiei, de la Universitatea Al. I. Cuza Iași, col. Constantin Chiper, președintele Filialei Județene Prahova a ANCE „Regina Maria”, Anton Coșa, gl. Grigore Buciu, vicepreședinte al ANCE „Regina Maria”, gl. dr. Vasile Jenică Apostol, dr. Simona Drob, diectoarea Direcţiei Județene Bacău pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Național, prof. univ. dr. col. Dan Prisăcaru, de la Filiala Iași a Muzeului Militar Național, și col. Paul-Valerian Timofte, președintele Filialei Județene Bacău a ANCE „Regina Maria”.

Participanții au putut urmări și un program susținut de Muzica Militară a Garnizoanei Bacău.

Joi se sfințește crucea la viitorul Monument al Eroilor

Joi, 25 octombrie, de Ziua Armatei României, în Parcul Catedralei din Bacău va fi înălțată și sfințită o cruce pe locul în care va fi ridicat Monumentul Eroilor Băcăuani. Monumentul se construiește prin grija Filialei Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” și cu sprijinul Primăriei Bacău, care a asigurat locul unde va fi acesta. Evenimentul va avea loc de la ora 12,00.

„Un vis al nostru ni se împlinește în acest an Centenar: ridicarea unui Monument al Eroilor în Bacău. De 18 ani am tot vorbit cu primarii Bacăului și consilierii locali, demonstrând că orașul nu a avut și nu are un astfel de monument. Există în Cimitirul Central un monument, dar acela este ridicat în 1958-1959, la retragerea trupelor sovietice din țara noastră. Acum am primit asigurarea că un monument va fi amplasat în Parcul Catedralei. Pe 25 octombrie vom înălța acolo crucea simbolică a acestui monument, printr-un ceremonial militar-religios.”

Col. (r) Paul-Valerian Timofte, președintele Filialei Bacău Cultul Eroilor