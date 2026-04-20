Sportiv din Bacău, campion național la Laser Run la categoria U13

Sportivul Andrei Finică, legitimat la CS Nautica Bacău, a câștigat titlul de campion național în proba de Laser Run, la categoria U13 ani, în cadrul Campionatului Național de Pentatlon Modern (4 și 5 probe) & Laser Run, desfășurat în perioada 18–19 aprilie la București. Competiția face parte din calendarul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Performanța vine după ce, anul trecut, Andrei Finică a ocupat locul al doilea la Cupa României la Pentatlon Modern și Laser Run, competiție desfășurată la Timișoara, participarea reprezentând atunci o premieră pentru CS Nautica Bacău.

În finala probei de Laser Run, sportivul băcăuan a avut un parcurs disputat până în ultimii metri. După un start foarte bun, în care a reușit prima serie de tragere cu 5 lovituri din 6 încercări, Finică a plecat primul pe traseul de alergare de 300 de metri, dar a fost ajuns și depășit înaintea celei de-a doua serii de tragere. A revenit însă rapid în frunte, reușind 5 lovituri din 5 încercări, ceea ce i-a permis să plece cu avantaj în a doua tură de alergare.

La ultima serie de tragere, sportivul a avut nevoie de 9 încercări pentru a reuși cele 5 lovituri necesare, pierzând astfel poziția de lider. Cu toate acestea, pe ultimii 300 de metri de alergare a recuperat diferența și a reușit să-și depășească adversarul direct chiar înainte de linia de sosire, adjudecându-și titlul național.

Proba de Laser Run face parte din pentatlonul modern, disciplină olimpică ce include cinci probe: înot, scrimă, obstacole și Laser Run. La categoria U13, proba constă în trei serii de tragere cu pistol laser de la distanța de 5 metri, fiecare urmată de o alergare pe distanța de 300 de metri.

Coordonatorul CS Nautica Bacău, Ovidiu Galeru, a felicitat sportivul pentru rezultat, precum și familia acestuia pentru susținere. Potrivit acestuia, dezvoltarea acestei discipline în Bacău beneficiază și de sprijinul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, prin antrenorul federal Tiberiu Petre, care susține formarea unui centru de pentatlon modern în municipiu.