Murfatlar Vinul obține 10 medalii de aur la competiții internaționale de profil

Producătorul român Murfatlar Vinul a obținut 10 medalii de aur la două dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate vinului – Vinalies Internationales de la Paris și Concours Mondial de Bruxelles – Rosé Session – performanță care confirmă poziționarea companiei pe scena internațională a industriei vinului.

Rezultate la Vinalies Internationales 2026

Competiția Vinalies Internationales, organizată la Paris de Union des Œnologues de France, este considerată una dintre cele mai prestigioase din lume, fiind recunoscută pentru standardele riguroase de evaluare și pentru faptul că jurizarea este realizată exclusiv de oenologi profesioniști.

În cadrul ediției din 2026, Murfatlar Vinul a obținut nouă medalii de aur, pentru:

Lacrima lui Ovidiu 5 Roșu

Lacrima lui Ovidiu 5 Roze

Charme de la Mer Sec Roze 2025

Arezan Chardonnay Alb 2024

Aerosoli Fetească Regală & Sauvignon Blanc & Muscat Ottonel 2025

Zestrea Muscat Ottonel Demisec 2025

Aperitiv Mamaia

Vermut Roșu Mamaia

Zaraza VSOP

Seria distincțiilor a fost completată de o medalie de argint pentru 3 Hectare Sauvignon Blanc 2025. Potrivit companiei, rezultatele au plasat producătorul român pe primul loc în ediția din acest an a competiției, în funcție de numărul de distincții obținute.

Medalii la Concours Mondial de Bruxelles – Rosé Session

La Concours Mondial de Bruxelles – Rosé Session, competiție care a reunit peste 1.100 de vinuri rosé din 30 de țări, Murfatlar Vinul a obținut o medalie de aur pentru Charme de la Mer Demisec Rosé 2025 și o medalie de argint pentru varianta Charme de la Mer Sec Rosé.

Evaluările au fost realizate în orb de un juriu internațional format din peste 55 de experți, jurnaliști de specialitate și somelieri din 20 de țări.

Impact pentru vinul românesc

Reprezentanții companiei au declarat că rezultatele obținute la competițiile de la Paris și Bruxelles reprezintă o confirmare a potențialului vinurilor românești pe piața internațională.

„Să aducem în țară 10 medalii de aur de la Paris și Bruxelles este o onoare pentru noi și o mândrie pentru vinul românesc. Aceste rezultate demonstrează că branduri iconice precum Lacrima lui Ovidiu își păstrează valoarea, în timp ce noile noastre colecții se impun rapid în elita mondială”, au transmis reprezentanții Murfatlar Vinul.

Despre Murfatlar Vinul

Murfatlar Vinul este unul dintre cei mai mari producători de vin din România, cu tradiție în cultivarea viței-de-vie în regiunea Dobrogea. Portofoliul companiei include vinuri roșii, albe și rosé, în variante seci, demi-seci, demi-dulci și dulci, precum și vinuri licoroase și băuturi aromatizate pe bază de vin, produse premiate de-a lungul timpului în competiții internaționale.