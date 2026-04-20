SCM Bacău, 12 medalii

Secția de kick box a SCM Bacău rămâne una reprezentativă în peisajul național al competițiilor de profil. A dovedit-o, recent, la competițiile găzduite de Bacău, Campionatul Național de Low Kick și Cupa României de Kick Light și Light Contact, la care gruparea antrenată de Gabriel Muntenașu a participat cu zece sportivi, cucerind 12 medalii.

CN Low Kick : Marian Denis Roșu- locul 1 la juniori -86 kg; Denis Diaconu- locul 2 la juniori -71 kg.

Kick Light : Vlad Clopoțel – locul 1 la juniori -89 kg; Alexandra Pintea- locul 1 la junioare -50 kg; Rebeca Radu- locul 3 la junioare -50 kg; Kevin Croitoru- locul 3 la juniori +69 kg.

Light Contact : Teodor Ciocoiu- locul 2 la cadeți, 47 kg; Denis Ceunaș- locul 2 la juniori -63 kg; Vlad Clopoțel- locul 2 la juniori -89 kg; Rareș Doroftei- locul 2 la juniori -74 kg; Rebeca Radu- locul 2 la juniori -50 kg; Răzvan Grădinariu- locul 3 la juniori -47 kg.