Întâlnirea anuală a germanilor din județul Bacău, organizată la Centrul de Cultură „George Apostu”

Membrii comunității germane din județul Bacău s-au reunit sâmbătă, 18 aprilie 2026, la întâlnirea anuală organizată de Forumul Democrat al Germanilor din Bacău și Forumul Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică, în parteneriat cu Centrul de Cultură „George Apostu”.

Evenimentul a adus laolaltă reprezentanți ai comunităților germane din Bacău, Onești, Moinești, Buhuși și Piatra Neamț, într-un cadru dedicat dialogului intercultural și valorificării patrimoniului cultural.

Manifestarea a fost deschisă de președinta Forumului Democrat al Germanilor din Bacău, Mihaela Brunhuber, care a transmis un mesaj de bun venit participanților și a subliniat rolul comunității germane în păstrarea tradițiilor și identității culturale din regiune, precum și colaborarea cu alte organizații și minorități naționale.

Punctul central al întâlnirii l-a constituit vernisajul expoziției de fotografie „Omul, Pământul, Veșnicia”, semnată de artistul bistrițean Toni Pal. Lucrările au fost prezentate de curatorul expoziției, Ovidiu Ungureanu, directorul Centrului de Cultură „George Apostu”, și de Carmen Cobliș, director executiv al FDG – Regiunea Extracarpatică.

În cadrul evenimentului a fost proiectat și scurtmetrajul eseistic „Aripi din memorie”, realizat de Quirin Brunhuber, fost elev al Colegiului Național de Artă „George Apostu” din Bacău și absolvent al Universității de Muzică și Artele Spectacolului din Mannheim, care în prezent studiază Arta mediatică la Academia de Arte Frumoase din München. Filmul propune o reflecție vizuală asupra identității, memoriei și experienței de a trăi între două spații culturale.

Programul artistic a fost completat de momente muzicale susținute de corul „Edelweiss” al Forumului Democrat al Germanilor din Piatra Neamț, alături de muzicianul Doru Sascău și solistul Mihai Todașcă, care au interpretat piese din repertoriul tradițional german.