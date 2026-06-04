Bacău: Incendiu la o locuință din comuna Ștefan cel Mare, stins de pompieri înainte de extindere

Pompierii militari băcăuani au intervenit, joi seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Rădeana, comuna Ștefan cel Mare.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, la locul evenimentului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară de intervenție și salvare de la înălțime, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Pentru asigurarea măsurilor de ordine publică au intervenit, de asemenea, două echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la aproximativ 100 de metri pătrați din acoperișul unei case de locuit cu regim de înălțime parter plus mansardă.

Datorită intervenției rapide și eficiente a echipajelor, incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite, fiind împiedicată propagarea flăcărilor la întreaga construcție și la eventualele proprietăți învecinate.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice, utilizării echipamentelor conforme și evitării suprasolicitării circuitelor electrice, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.