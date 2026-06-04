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Procesiunea Joia Verde

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Băcăuanca Ammani Cruceanu, vice-campioană națională U12 și calificare la Balcaniadă

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