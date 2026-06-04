Băcăuanca Ammani Cruceanu, vice-campioană națională U12 și calificare la Balcaniadă

Clujul a găzduit, recent, finala Campionatelor Naționale de judo rezervate categoriilor de vârstă U23 Tineret și U12. La întrecerile din orașul de pe malul Someșului ce au reunit peste 500 de judoka din întreaga țară, delegația CSM- Palatul Copiilor Bacău condusă de antrenorul Dorin Mihail Cruceanu și-a trecut în palmares un rezultat de prim-plan.

Astfel, Ammani Maria Cruceanu s-a laureat vice-campioană a României la U12, în limitele categoriei de greutate 52 kg. Reușita lui Ammani, care este elevă a Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, a venit la pachet cu o altă satisfacție majoră: calificarea la Balcaniadă. Astfel, în august, Ammani Maria Cruceanu va reprezenta România la Jocurile Balcanice din Bosnia și Herțegovina. Aproape de podium s-a aflat și Mara Moldovanu, clasată pe locul 5 la -48 kg după ce a pierdut finala mică, în timp ce Isabela Kuzstibschi s-a poziționat a șaptea.

„Ammani este o sportivă aflată la început de drum, care s-a remarcat prin seriozitate, muncă și un potențial deosebit. Sunt mulțumit de rezultatul ei, însă cred că se putea mai bine; din păcate, lipsa de experiență și-a spus cuvântul în finală. Calificarea la Balcaniadă este o altă satisfacție deosebită, iar noi sperăm să ne întoarcem și din Bosnia și Herțegovina cu o medalie. Mi-ar fi plăcut ca la prima sa participare la un Campionat Național dedicat categoriei sale de vârstă Mara să urce, la rândul său, pe podium, dar timpul este de partea sa și a Isabelei”, a declarat profesorul Cruceanu, care a concluzionat:

„Sperăm ca această medalie de la Cluj Napoca să reprezinte un impuls pentru cele 11 sportive născute în 2015 pe care le avem în sala de antrenament, dar și pentru cei șapte băieți care vin puternic din urmă”.