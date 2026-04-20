Acțiuni împotriva braconajului piscicol pe râurile Bistrița și Siret. 23 de sancțiuni aplicate și două infracțiuni constatate

În perioada 18–19 aprilie 2026, angajații Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Bacău, cu atribuții privind paza zonelor de pescuit atribuite, au desfășurat acțiuni de control împreună cu lucrători ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău pentru combaterea braconajului piscicol și verificarea respectării măsurilor legale din perioada de prohibiție.

Controalele au avut loc pe râul Bistrița, pe sectorul cuprins între Buhuși și intrarea cursului de apă în lacul de acumulare Galbeni. În paralel, echipele de control au acționat și pe râul Siret, precum și pe lacurile de acumulare Gârleni, Lespezi, Lilieci și Berești.

În urma verificărilor, au fost constatate mai multe încălcări ale prevederilor Legii nr. 176/2024, majoritatea vizând pescuitul în perioada de prohibiție. Totodată, au fost întocmite două dosare pentru braconaj piscicol pe râul Siret, în zona localității Faraoani, faptele fiind săvârșite de aceeași persoană în zile diferite.

Bilanțul acțiunilor indică 23 de sancțiuni contravenționale aplicate și două infracțiuni constatate.

Reprezentanții AJVPS Bacău le reamintesc pescarilor obligația de a respecta măsurile de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial și recreativ, stabilite pentru perioada 9 aprilie – 7 iunie, conform Ordinului comun nr. 23/297/31.01.2025 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 95 din 1 februarie 2025.