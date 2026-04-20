Autoturism cuprins de flăcări în Bibirești; pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului

Pompierii au intervenit în dimineața zilei de 19 aprilie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în comuna Ungureni, sat Bibirești.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta în interiorul autovehiculului, cu arderea unor elemente din plastic.

Incendiul a fost lichidat în scurt timp de către pompieri, fără a fi înregistrate victime. În urma evenimentului au fost consemnate pagube materiale, constând în distrugerea unor componente din plastic din interiorul autoturismului.

Conform primelor cercetări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.