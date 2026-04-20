Explozie la Bogdănești: o femeie a fost rănită și transportată la spital

În această dimineață, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată producerea unei posibile explozii într-o gospodărie din comuna Bogdănești, sat Bogdănești, existând informații că o persoană ar putea fi surprinsă sub dărâmături.

La fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, precum și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Bogdănești.

La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat că explozia s-a produs, cel mai probabil, în urma acumulării de gaze într-o anexă gospodărească, folosită drept bucătărie de vară. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu.

Sub dărâmături a fost găsită o femeie în vârstă de aproximativ 56 de ani. Victima a fost extrasă de echipele de intervenție în stare de conștiență și predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, prezent la fața locului, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate și transportul la spital.

Autoritățile urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele producerii exploziei.