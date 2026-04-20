Economistul Radu Georgescu avertizează: nivelul uriaș al datoriilor globale poate declanșa o corecție economică majoră

Economistul Radu Georgescu susține că economia globală se apropie de o perioadă dificilă, în contextul creșterii accelerate a datoriilor publice și al unor dezechilibre acumulate în ultimele două decenii. Declarațiile au fost făcute într-o analiză publicată luni, în care acesta critică modul în care sunt interpretate unele știri economice curente.

Potrivit economistului, dezbaterile frecvente din spațiul public despre impactul prețului petrolului asupra economiei ignoră evoluția pe termen lung a acestui indicator. Georgescu afirmă că, raportat la ultimele două decenii, prețul petrolului nu a crescut în același ritm cu inflația globală.

„Dacă analizăm evoluția din ultimii 20 de ani, observăm că prețul petrolului este astăzi mai mic decât în anumite perioade din trecut, în ciuda unei inflații cumulate de peste 200%. Acest lucru se explică prin supraproducția de petrol la nivel global”, a explicat economistul.

El amintește și evoluția prețurilor la combustibil în România, arătând că în 2008 benzina costa aproximativ 4 lei pe litru.

În opinia lui Georgescu, adevărata problemă economică globală este nivelul datoriilor publice. Acesta atrage atenția că datoria publică a Statelor Unite a depășit în 2026 pragul de 39 de trilioane de dolari, de aproape patru ori mai mare decât nivelul înregistrat în perioada crizei financiare din 2008.

Economistul subliniază că plata dobânzilor aferente acestor datorii reprezintă o povară tot mai mare pentru bugetul federal. Potrivit calculelor prezentate de acesta, SUA plătesc anual peste 1,2 trilioane de dolari doar pentru dobânzi, echivalentul a aproximativ 30% din veniturile bugetare.

„Nicio familie, companie sau țară nu poate funcționa pe termen lung dacă 30% din venituri sunt alocate plății dobânzilor. Este doar o chestiune de timp până când apar probleme majore”, a afirmat Georgescu.

Economistul a analizat și situația pieței de capital din România. Conform datelor prezentate de acesta, indicatorul P/E (price-to-earnings) al indicelui BET de la Bursa de Valori București se situa luni la 13,8, ceea ce ar însemna, teoretic, că un investitor ar avea nevoie de aproximativ 13 ani pentru a-și recupera investiția din profituri.

Georgescu a precizat că media istorică a acestui indicator pe piața locală este de aproximativ 7,5, sugerând că evaluările actuale ar putea fi ridicate. În acest context, el consideră posibilă o corecție semnificativă a bursei românești în următorii ani.

Economistul a remarcat totodată că numărul investitorilor de retail pe Bursa de Valori București a crescut puternic în ultimii doi ani, fenomen care, în opinia sa, contribuie la creșterea pieței peste nivelurile justificate economic.

„Este probabil ca mulți dintre noii investitori să nu analizeze indicatorii fundamentali, precum P/E, atunci când iau decizii de investiții”, a spus el.

În concluzie, Georgescu consideră că economia globală se îndreaptă spre o perioadă complicată, marcată de ajustări ale dezechilibrelor acumulate. „Partea bună este că vom învăța cu toții economie în timp real”, a concluzionat economistul.