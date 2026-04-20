Un avion destinat instruirii a fost sfințit la Aeroclubul Bacău

Un avion destinat pregătirii viitorilor piloți a fost sfințit la Aeroclubul Bacău, în cadrul unui eveniment simbolic care marchează un nou început pentru activitatea de instruire aeronautică din cadrul aeroclubului.

Potrivit organizatorilor, ceremonia a reunit instructori, elevi piloți și membri ai comunității aeronautice, momentul fiind descris ca un pas important pentru dezvoltarea pasiunii pentru zbor în rândul tinerilor.

„Astăzi nu am sfințit doar un avion, ci și un vis”, au transmis reprezentanții aeroclubului, subliniind că aeronava va fi folosită pentru formarea noilor generații de piloți.

Oficialii instituției au arătat că fiecare zbor începe cu „credință, curaj și oameni care cred în cer”, iar noua aeronavă va contribui la continuarea tradiției aviației sportive și de instruire din cadrul Aeroclubului Bacău.

În cadrul ceremoniei religioase, a fost rostită o rugăciune pentru binecuvântarea aeronavei și pentru siguranța tuturor celor care vor urca la bordul acesteia.

Reprezentanții aeroclubului au transmis că aeronava va sprijini activitatea de pregătire a elevilor piloți și promovarea pasiunii pentru aviație în rândul tinerilor, subliniind că „cerul nu este limita, ci doar începutul”.

Video: Balan Stefan