Misterul pijamalelor de la Athletic Park

Am aflat cu surprindere că zeci de băcăuani au fost văzuți alergând noaptea, în pijamale, prin Athletic Park, la doi pași de Penitenciarul Bacău. Organizatorii susțin că a fost un eveniment sportiv. Personal, cred că explicația este mult mai complicată.

În primul rând, există teoria somnambulilor. Un grup numeros de cetățeni s-a ridicat din pat în același timp, a încălțat adidașii fără să se trezească și a pornit instinctiv spre parc.

O altă ipoteză este că oamenii încercau să recupereze somnul pierdut în ultimii ani. După ce au constatat că nu mai pot dormi din cauza facturilor, a știrilor și a prețului la cireșe, au decis să fugă după somn. La propriu.

Mai există și varianta că era un exercițiu de pregătire pentru viața modernă. Cum majoritatea ședințelor online se desfășoară în cămașă la vedere și pijamale dedesubt, participanții au vrut să demonstreze că pot trece direct de la videoconferință la maraton fără să schimbe garderoba.

Unii martori susțin că alergătorii testau un nou sistem de evacuare rapidă. Poate cade o dronă pe bloc sau se anunță că s-a câștigat Marele Premiu la 6 din 49…

Nu putem exclude nici teoria literară. Este posibil ca participanții să fi dorit să recreeze celebrul vers eminescian „Somnoroase păsărele”, doar că în varianta secolului XXI: „Somnoroși contribuabili, pe alei se adunau”.

Desigur, amplasarea lângă penitenciar ridică întrebări suplimentare. Poate că alergătorii doreau să transmită un mesaj de solidaritate celor aflați dincolo de ziduri: „Și noi am vrea să fim în pat acum.” Sau poate era o demonstrație practică a faptului că libertatea înseamnă să poți alerga în pijamale fără să te oprească nimeni și să te întrebe dacă ai uitat să iei tratamentul.

Există și o explicație economică. În vremuri de austeritate, oamenii au decis să reducă uzura hainelor de zi. Dacă tot alergi și transpiri, de ce să strici tricoul bun? Pijamaua oricum ajunge la spălat.

Cei mai sceptici cred însă că a fost o repetiție generală pentru diminețile băcăuane. După ani de experiență cu diverse lucrări, avarii și surprize administrative, cetățeanul local a învățat că, uneori, trebuie să ieși din casă atât de repede încât nici nu mai apuci să te îmbraci.

În orice caz, dacă data viitoare vom vedea oameni alergând prin parc în halate, cu perne sub braț și ursuleți de pluș, vă rog să nu vă alarmați. Probabil este doar următorul nivel al sportului urban.

Cu considerație și o ușoară lipsă de somn,

Un băcăuan care încă încearcă să afle dacă a fost competiție sportivă sau vis colectiv.