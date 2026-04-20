Ce mai fură băcăuanii: doze de suc și apă minerală la pet

Doi tineri au fost depistați de polițiști în timp ce sustrăgeau băuturi răcoritoare dintr-o vitrină frigorifică stradală din centrul municipiului Bacău.

Incidentul a avut loc azi-noapte, în jurul orei 24.00. Vlad, polițist în cadrul Poliției Municipiului Bacău – Secția 2 Poliție, aflat în timpul liber, se deplasa către domiciliu cu un taxi când a observat, în zona unui pasaj din centrul orașului, doi tineri care i-au atras atenția prin comportamentul lor.

Polițistul a coborât imediat din taxi și l-a chemat în sprijin pe Andrei, coleg al său din cadrul aceleiași secții. Cei doi i-au surprins pe tineri în timp ce sustrăgeau băuturi carbogazoase dintr-o vitrină frigorifică amplasată în stradă.

Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, care i-a preluat pe cei doi suspecți și i-a condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

În urma controlului efectuat asupra acestora, polițiștii au găsit băuturile carbogazoase sustrase, precum și mai multe unelte despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite pentru desfacerea lacătelor ce asigurau vitrina frigorifică.

Din cercetările preliminare a reieșit că, în noaptea de 15 spre 16 aprilie a.c., cei doi ar fi sustras toate băuturile din aceeași vitrină frigorifică, pe care le-ar fi depozitat într-un căruț metalic abandonat ulterior în apropiere.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale a celor doi.