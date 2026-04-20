Bacău: Noi semafoare inteligente puse în funcțiune în intersecția de la URA

Noile semafoare instalate în intersecția de la Ura din municipiul Bacău au fost puse în funcțiune, investiția făcând parte dintr-o etapă importantă a proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere și de implementare a sistemului de management inteligent al traficului, a anunțat administrația locală.

Potrivit reprezentanților Primăriei, sistemul are ca obiectiv fluidizarea circulației, reducerea timpilor de așteptare în intersecții și creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic.

Autoritățile locale au precizat că procesul de extindere a sistemului continuă, urmând ca marți să fie puse în funcțiune și noile semafoare din intersecția „Tic Tac”.

Proiectul de trafic inteligent prevede conectarea tuturor semafoarelor din oraș prin fibră optică și integrarea acestora într-o rețea care include senzori și camere video. După finalizarea interconectării, sistemul va permite monitorizarea și gestionarea în timp real a fluxurilor de trafic.

Reprezentanții municipalității le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să respecte noile semnalizări rutiere instalate în intersecțiile modernizate.