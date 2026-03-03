Ilie Boca își omagiază soția prin expoziția „STĂRI. În memoria Licăi”, deschisă la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău

Expoziția personală „STĂRI. În memoria Licăi”, semnată de artistul plastic Ilie Boca, va fi deschisă publicului miercuri, 4 martie 2026, de la ora 14.00, la Muzeul de Artă Contemporană din cadrul Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău.

Evenimentul reunește cele mai recente lucrări ale maestrului băcăuan și este conceput ca un omagiu adus soției sale, evocată drept cea mai apropiată și atentă privire asupra procesului său de creație. Expoziția propune publicului nu doar un demers estetic, ci și o incursiune în universul afectiv și spiritual al artistului.

Cu o carieră de peste patru decenii, Ilie Boca este considerat un nume de referință în arta plastică românească, fiind apreciat pentru forța expresivă, profunzimea simbolică și autenticitatea limbajului plastic. Lucrările sale au fost expuse în numeroase orașe din România și din străinătate, între care București, Cluj-Napoca, Iași, Roma, Düsseldorf, Basel, Budapesta, Cairo și New York.

Artistul a primit distincții importante, printre care Ordinul „Steaua României” în grad de Ofițer și titlul de Cetățean de Onoare al municipiului și județului Bacău. În 1998, a fost laureat al Marelui Premiu „George Apostu”, în semn de recunoaștere a contribuției sale la patrimoniul artistic național.

Criticul de artă Pavel Șușară descria creația lui Ilie Boca drept „o adevărată epopee în imagini, un imn închinat spiritului”, subliniind îmbinarea dintre spiritul popular, ingenuu, și un reflex religios generic, permanent viu.

Curatorii expoziției sunt Ovidiu Ungureanu, manager al Centrului de Cultură „George Apostu”, și Ioana Boca, fiica artistului. Invitatul special al vernisajului este Marius Manta, scriitor și profesor la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 4 martie – 4 iunie 2026, la Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu” Bacău. Parteneri ai evenimentului sunt Uniunea Artiștilor Plastici din România și Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Bacău.