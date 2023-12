Happy Sport! Cum ne pregătim pentru sezonul de schi 2023-2024

Happy Sport este un magazin specializat în vânzarea, pe timp de iarnă, a schiurilor și clăparilor.

„Noi ne axăm acum pe vânzarea acestor echipamente și am adus anul acesta produse noi care să se plieze foarte bine pe cerințele clienților noștri de până acum”, a precizat Florin Cristea, creatorul brandului Happy Sport în Bacău.

Happy Sport s-a deschis în 2015, și în toți acești ani s-a acumulat o experiență bazată pe cererea clienților.

„Anul acesta am adus produse noi pe pate de căști, cu ochelari, pentru confort, astfel încât să fim protejați de frig și de impact, dar, în același timp să ne simțim și confirtabil pe schiuri. De asemenea, toată gama de schiuri, clăpari, pe toate dimensiunile și pe toate brandurile.

Suntem foarte atenți ca pentru clienții noștri care ne trec pragul să vindem echipamentul potrivit pentru fiecare, pentru că schiurile trebuie alese cu grijă, funcție de nivelul de pregătire pe care îl avem la momentul respectiv. Pentru începători avem o categorie, mediu – avansat, altă categorie ș.a.m.d. Iar al doilea aspect foarte important este înălțimea sau dimensiunea schiurilor, astfel încât să te simți confortabil și în siguranță pe pârtie. Și clăpari trebuie aleși corespunzător și să alegem varianta confortabilă, călduroasă și bine fixată pe picior. Totul ca să fim confortabil și în siguranță”, a mai spus Florin Cristea care ne-a vorbit și despre importanța întreținerii schiurilor.

„Clienții noștri deja vin la noi an de an pentru a face service la schiuri. Cel puțin odată pe an se face service la schiuri pentru că se ascut canturile, pentru că este foarte important, restructurarea tălpilor sau acoperirea găurilor sau zgârieturilor care se fac pe talpa schiurilor după ce s-a schiat câteva zile cu el, și la final ceruite. Așa că ajunge să fie mai bun decât un schi nou, pentru că un schi nou nu este ceruit.”

Foarte important este și sistemul buy back pentru copii. Mai exact, în cazul în care, unui copil i-a rămas mic echipamentul, acesta poate fi înlocuit cu unul nou, plătindu-se doar o diferență.

„În felul acesta nu pierdem bani închiriind și stand pe la cozi pentru a închiria echipament de la pârtie. Practic, ai echipamentul tă, te duci direct pe pârtie, fără niciun stress. Iar când ți-a rămas mic, îl aduci la buy back și s-a rezolvat”, a explicat administratorul de la Happy Sport.

În ceea ce privește prețurile, Florin Cristea ne-a dat și câteva exemple. Astfel, o pereche de clăpari are un preț de pornire de la 150 de lei, iar o pereche de schiuri de la 300 – 350 de lei. Prețurile cresc în funcție de cât de noi sunt echipamentele dar și de caracteristicile tehnice pe care le au. Căștile au prețuri de la 120 de lei până la 450 de lei, cele cu vizor sau ochelari incluși. Iar la copii, atât schiurile cât și clăparii au prețuri de pornire de la 150 de lei pe pereche.

„În felul acesta, cu 300 de lei ne putem face un echipament complet pentru copii, sau pentru adulți de la 500 – 600 de lei set complet”, a precizat Florin Cristea în încheiere.