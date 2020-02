Guvernul Ludovic Orban a fost demis, miercuri, moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi UDMR fiind votată de 261 de parlamentari, a anunţat preşedintele Camerei. Pentru ca moţiunea să fie adoptată era nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari.

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit miercuri, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota moţiunea de cenzură depusă de PSD după angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul alegerii primarilor în două tururi de scrutin.

Şedinţa a fost condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 350 de parlamentari.

„Nu am reuşit eu cât a reuşit domnul Orban să îi mobilizeze. În acest moment e o criză provocată de dl. Orban şi PNL. Aşteptăm să fim chemaţi la Cotroceni de preşedintele României. Categoric când vom avea o propunere de premier vă anunţăm. O să am o discuţie şi cu Victor Ponta să avem o propunere comună la Cotroceni. Nu noi avem o problemă de a crea o majoritate. Nu noi am creat această criză. Azi am decis cu dl. Ponta să mergem la Cotroceni cu o propunere comună în ceea ce priveşte premierul. Întotdeauna e un prim pas pentru anticipate. Şi când a căzut Guvernul Dăncilă era un prim pas pentru anticipate. Un scor de 261 de voturi e unul impresionant. Eu nu voi vota niciodată un Guvern Orban, cum nici nu am făcut-o până acum”, a declarat Marcel Ciolacu.

Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Numărul total de parlamentari, în prezent, este de 465. Pentru a trece o moţiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi.

Ca urmare a faptului că a picat Guvernul, președintele Klaus Iohannis va chema partidele politice la consultări și va desemna un alt prim-ministru. Acesta va avea la dispoziție 10 zile să-și alcătuiască Cabinetul, iar apoi va veni în fața Parlamentului pentru votul de încredere.