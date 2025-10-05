Gun, noul membru al Grupei Canine a Jandarmeriei Bacău

Pe 10 noiembrie 2023, la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, s-a născut Gun, un frumos ciobănesc german, varietatea neagră, care se pregătește să devină unul dintre partenerii de nădejde ai jandarmilor băcăuani. Plin de energie, curajos și dornic de aventură, Gun face acum parte din Grupa Canină a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

În prezent, Gun se află tot la Sibiu, unde urmează programul de atestare pentru specialitatea patrulare și intervenție. Până atunci, își petrece timpul alături de conductorul său, sergentul major Nechita Vlăduț, cu care formează deja o echipă unită. Cei doi au legat o prietenie puternică, bazată pe încredere, joacă și răbdare. Gun a învățat deja comenzile de bază – „șezi”, „culcat” și „mersul alături” – iar momentele de joacă cu mingea sunt preferatele lui.

Gun se alătură astfel familiei canine a Jandarmeriei Bacău, alături de alți trei câini de serviciu care, zi de zi, contribuie la siguranța comunității.

De Ziua Mondială a Animalelor, jandarmii băcăuani le aduc un omagiu acestor patrupede de elită, care prin devotament, curaj și loialitate, dovedesc că sunt adevărați eroi în uniformă.

La mulți ani, Gun! Îți dorim multe misiuni îndeplinite cu succes alături de Vlăduț și întreaga echipă a jandarmilor montani din Bacău!