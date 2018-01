Ieri dimineață, la Catedrala Sf. Dumitru de la Narcisa, în cadrul sfintei liturghii, slujbă susținută de ÎPS Ioachim Băcăuanul s-a săvârșit și taina sfântului botez al micuței Sofia Maria. Fetița este fiica cunoscutului cântăreț de muzică populară și romanțe George Cojocărescu. Aflat sub imperiul emoțiilor, proaspătul tătic a găsit resursele necesare și a declarat pentru cititorii ziarului Deșteptarea: „Așa cum spune scriptura, «când Dumnezeu dorește se biruește rânduiala firii», aici este un adevăr care se confirmă și la noi în familie pentru că am așteptat de foarte mult timp acest copil. Faptul că ne-am dorit un astfel de moment este pentru că eu nu uit anii petrecuți în Seminar și nu uit 12 ani petrecuți la Strană. Doresc tuturor să aibă parte de bucuria pe care o simt eu acum.” 235 SHARES Share Tweet

