Astăzi, de la ora 12.00, la SIF Moldova (etj. 11), are loc lansarea volumului „Instant story", semnat de Mihai Buznea. Gazetar cu ani nenumăraţi în paginile ziarelor locale şi centrale, dar şi pe sticla televizorului, primul director al ziarului Deşteptarea, Mihai Buznea a publicat mai multe volume de istoria presei, reportaje, schiţe şi povestiri, primite cu interes de critica de specialitate. Cartea este structurată pe două capitole, „Miere şi fiere", „Viaţa ca o tragicomedie", cele 24 de povestiri pot fi încadrate între gazetărie şi literatură, între schiţă şi poveste, care, după cum afirmă autorul, au drept punct de plecare realitatea, „recepţionată" şi filtrată cu ironie şi umor din activitatea autorului de cronicar al clipei. Publicată la Editura „Ateneul Scriitorilor", la sfârşitul anului 2017, cartea „Instant story" va fi prezentată publicului de criticul Marius Manta, ziariştii Eugen Verman şi Cornel Cepariu.

