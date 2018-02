Comisariatul Județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat, anul trecut, aproape 1.350 de inspecții, în urma cărora a aplicat 15 sancțiuni în valoare de 139.000 de lei. Cea mai mare dintre acestea din urmă a fost în valoare de 50.000 de lei. Cinci dintre sancțiuni au fost aplicate unor unități administrativ-teritoriale (UAT) membre ale Asociației de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubrizare Bacău, unde au fost suspendate serviciile de colectare și transport al deșeurilor generate de populație de operatorul unic de salubritate, Romprest. În urma controalelor s-a constata că lipsesc acte de reglementare, că apele uzate sunt deversate în ape de suprafață, că nu sunt respectate termenele impuse de autoritatea de mediu, că se permite funcționarea unor unități fără respectarea prevederilor din autorizația de mediu și că nu au fost luate în totalitate măsurile impuse de acte de control. De asemenea, s-a constatat că unele UAT-uri nu au asigurat colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor (inclusiv deșeuri menajere periculoase) și că unele deșeuri au fost abandonate în afara spațiilor de depozitare. Comisariatul a primit și verificat sesizări cu privire la disconfortul generat de creșterea păsărilor și animalelor, depozitarea și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor animaliere, menajere și valorificabile, dar și de arderea unor deșeuri și a vegetației, deversarea de ape uzate etc. Controalele au vizat și stadiul de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme, activitatea unor agenți economic care fac exploatare forestieră, starea de salubrizare a localităților și căilor de comunicație, gestionarea ariilor protejate, folosirea substanțelor chimice periculoase, gestionarea deșeurilor medicale, extracția de pietriș și nisip, comercializarea și gestionarea bateriilor și acumulatorilor auto etc. „În cursul anului 2017 au fost înregistrate două incidente cu impact asupra mediului, unul cu producerea unor avarii la conducta de pompare de țiței, al doilea privind aprinderea Depozitului de deșeuri din Bacău în luna august.”

Ionuț Diaconu, comisar șef

