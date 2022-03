Treburile sunt în toi prin oraș. Prin unele cartiere se dărâmă garaje, prin altele se curăță spațiile verzi iar în alte zone se fac locuri de parcare. Astăzi ne oprim la ultima categorie, și asta pentru că un cetățean din zona Aviatori ne-a făcut o sesizare telefonică prin care ne-a anunțat că la dumnealui în zonă se fac parcări și că se distruge spațiul verde iar lucrările respective nu au autorizație de mediu. Cadar Petru locuiește la blocul nr. 4 de pe strada Aviatori și este nemulțumit că i se ia din spațiul verde.

„Am făcut dinainte o hârtie ca nu cumva să aprobe să-mi strice parcul aici. Acum, n-au niciun proiect și nicio aprobare de la Mediu. Am sunat de două ori la Garda de Mediu iar secretara mi-a zis că comisarul-șef e plecat la București. Acum am să mă duc luni la ei acolo. Eu am aprobare de la Primărie să ne facă parcare undeva în spate, nu acolo să ne ia spațiul verde”, spune cetățeanul nemulțumit.

De altfel, mai mulți cetățeni din bloc doresc să se facă parcări și în spatele blocului pentru că zona este sufocată de mașini și nu au unde să își lase autoturismele când se întorc de la serviciu. „Nimeni nu vrea spațiu verde, toată lumea vrea parcare”, spune o doamnă în trecere care precizează că toți locatarii din bloc, cu excepția unuia, sunt deținători de mașini. Mai mult, băcăuanca a povestit că odată a primit și o amendă pentru că a parcat necorespunzător din pricina lipse locurilor de parcare. Situația nu pare prea roză, Petru Cadar spunând că a strâns semnături pentru păstrarea spațilui verde din fața blocului, acolo unde se fac acum locuri de parcare, și construirea de locuri de parcare în partea din spate.

Dar locatarii vor cât mai multe locuri de parcare. În ciuda divergențelor locatarilor, muncitorii SSPM își văd de treabă iar locurile de parcare de pe str. Aviatorilor prind contur.