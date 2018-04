Andreea Lungu, cu afacerea Snobbish Burger, și Roxana Neculcea, cu afacerea Podu’ cu Lanțuri, sunt laureatele ediției din acest an a Galei Tinerilor Antreprenori, care a organizat actul ei final joi seara (26 aprilie), în Bacău. Prima dintre câștigătoarele trofeului Galei a fost desemnată de juriu la categoria „StartUp”, iar cea de a doua la categoria „Excelență în afaceri sub 35 de ani”. Anul trecut, laureat al Galei la ediția StartUp a fost Ciprian Pătrășcanu.

Tot la categoria „StartUp”, ceilalți nouă laureați sunt Laurențiu Ciprian Chirilă (MIXOLOGY BAR), Răzvan Dan (MISTER TOSH CAFFE), Mihai Candet (PENTA SQUAD), Ciprian Alexandru Negru (MENTSEC IT), Andrei Sidor (MANDARIN), Alexandru Popescu (YCZ CREATIVE), Cătălin Enea (ICE CLEANING PRO MOINEȘTI), Roxana Șmil-Tocilă (ORANJERIA-BOUTIQUE CU IDEI) și Florin Bara (LOCAL MARKETING MOINEȘTI).

De asemenea, la categoria „Excelență în afaceri sub 35 de ani” ceilați nouă laureați sunt Ciprian Pătrășcanu (DJ CIP EVENTS), Flavius Burbulea (VERTI GROUP INTERNATIONAL), Mihai Stupu (AVA IMOB CONSULT), Iustiniana Bigu („LA CĂTĂLIN”), Elena Lucia Dumitru (GUSTURI FINE by LUCY BUHUȘI), Cosmin Vrânceanu (KOSMOLUX MOINEȘTI), Marian Tureatcă (MACRO-TUR COMĂNEȘTI), Olga Chirciu (ASK SMART ABC) și Robert Ghimex (GLASS PROIECT COMĂNEȘTI).

Președintele juriului a fost Cristian Lupu (manager al companiei Grafit), iar din juriu a mai făcut parte Cătălina Boronea (antreprenor), Mihaela Enea (manager de programe – Capitala Tineretului), Alexandra Huștiu Bibire (specialist în marketing), Monica Andrei (trainer de antreprenoriat), Gabriel Postolache (activist civic și antreprenor), Alexandra Elina Vrabie (antreprenor, laureată a ediției din 2017), Ștefan Ionescu (specialist în comunicare) și Mara Matei (specialist în comunicare și fundraiser).

Trofeul Galei la categoria „StartUp” a fost înmânat câștigătoarei de Nick Vercruyssen, fondator și CEO al International Software Solutions Consult – ISSCO, iar la categoria „Excelență” de Tatiana Cimpoeșu, vicepreședinta Grupului Agricola Bacău.

Gala a fost organizată de Centrul European pentru Strategii Durabile, împreună cu coorganizatorii locali Asociația Generația Schimbării, Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă și Asociația Există o Șansă.

Sponsorul principal al Galei a fost ISSCO, iar sponsorii colocviilor Rad-Trans Bacău, Holzindustrie Schweighofer și Nest Hub. Sponsorii cu tradiție ai manifestării au fost Grafit, Benefica și Villa Borghese, dar între sponsori s-au mai numărat și Dream Big Media, Salon Adi Chirilă, Direct Sound, Hotel Dumbrava, ReparațiiBacău, AndRal Bucurii Florale, Academia Adamas și Babylon’s Magic Pixels.

Partenerul strategic al Galei a fost Federația Tinerilor din Bacău, partener pentru Dialog Structurat a fost Romanian Youth Movement for Democracy, parteneri instituționali Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, Societatea Antreprenorială a Studenților de la Universitatea „Vasile Alecsandri”, iar parteneri Asociația Edusoft, Centrul European de Educație și Traning, Asociația Cultural Educațională Bon Atelier și Novisnet.

Manifestarea de joi a Galei Tinerilor Antreprenori s-a încheiat cu un workshop de dezvoltare personală, susținut de Monica Andrei de la Centrul European de Educație și Trening.

„Am creat, în Bacău, un local care să adune oameni creativi, pasionaţi de frumos, de artă, de muzică şi de voie bună. Locaţia îmbină pasiunile mele: artă, mâncare, natură, oameni. Am vrut neapărat să fie o atmosferă relaxată şi din acest motiv am ales ca locaţia să fie o casă cu grădină, un loc de refugiu în mijlocul oraşului. Casa noastră este deschisă tuturor oamenilor care vor să se exprime altfel şi consideră că Bacăul are un cuvânt de spus alături de marile oraşe”.

Raluca Andreea Lungu