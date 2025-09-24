Fotbal/ Liga a IV-a: CS Bârsănești, lideră solitară

Învingători pe final în derby-ul cu Vulturul Măgirești, Edi Tismănaru și compania conduc în clasament cu maximum de puncte

Doar două echipe cu maximum de puncte după cinci etape în Liga a IV-a. Și numai una la cota 15, CS Bârsănești, în condițiile în care cealaltă, AS Negri, are un meci în minus. Duminică, în derby-ul etapei, CS Bârsănești s-a impus cu 2-1, grație unui gol marcat în prelungiri, în fața celor de la Vulturul Măgirești. Prin acest succes, Edi Tismănaru și Comp. sunt liderii solitari ai campionatului. De notat primul pas greșit al vice-liderei Gloria Zemeș, autoare a unui surprinzător 4-4 pe teren propriu în compania Măgurii Târgu-Ocna, echipă aflată pe sec până în acel moment și victoria, la un scor și mai surprinzător, 9-1 (scorul rundei) a celor de la AFC Bubu contra Faraoaniului! În fine, să mai spunem că vineri seara, în uvertura rundei viitoare, față în față se vor afla echipele cele mai productive ale etapei precedente: CSM Moinești, învingătoare cu 7-1 în fața Recoltei Urechești și AFC Bubu, protagonista amintitului 9-1 cu CS Faraoani. Un joc aflat în lumina reflectoarelor; la propriu și la figurat.

Rezultatele etapei a cincea : CSM Moinești- Recolta Urechești 7-1, AFC Bubu- CS Faraoani 9-1, Viitorul Nicolae Bălcescu- Voința Bacău 0-1, Sportul Horgești- Bradul Mânăstirea Cașin 2-2, Unirea Bacău- UZU Dărmănești 3-1, Flamura Roșie Sascut- ACS Gauss Bacău 4-3, Gloria Zemeș- Măgura Târgu-Ocna 4-4, AS Măgura Cașin- Bamirom Dumbrăveni 4-0, CS Bârsănești- Vulturul Măgirești 2-1, Viitorul Dămienești- CS Dofteana 1-5. AS Negri a stat deoarece Siretu Săucești s-a retras din campionat.

Programul etapei a șasea/ vineri, 26 septembrie, ora 19.00 : CSM Moinești- AFC Bubu. Sâmbătă, 27 septembrie, ora 11.00 : AS Negri- Viitorul Nicolae Bălcescu. Ora 17.00 : ACS Gauss Bacău- Viitorul Dămienești (teren „Siretu” din Săucești), UZU Dărmănești- Flamura Roșie Sascut, Bamirom Dumbrăveni- Unirea Bacău (teren Răcăciuni), Măgura Târgu-Ocna- Sportul Horgești, Voința Bacău- Gloria Zemeș (teren Baza Nautică, Șerbănești). Duminică, 28 septembrie, ora 11.00 : Recolta Urechești- Vulturul Măgirești, Bradul Mânăstirea Cașin- Măgura Cașin. CS Faraoani stă, iar partida CS Dofteana- CS Bârsănești a fost amânată pentru o dată ce va fi stabilită ulterior.

Clasament

1 CS Bârsănești 5 15 0 0 25-4 15p.

2 Gloria Zemeș 5 4 1 0 22-8 13p.

3 Vulturul Măgirești 5 4 0 1 27-7 12p.

4 AS Negri 4 4 0 0 19-4 12p.

5 CSM Moinești 5 4 0 1 17-6 12p.

6 Sportul Horgești 5 3 2 0 18-4 11p.

7 AFC Bubu 5 3 1 1 23-3 10p.

8 Viitorul Bălcescu 5 3 0 2 12-8 10p.

9 Unirea Bacău 5 3 0 2 14-11 9p.

10 CS Dofteana 5 3 0 2 14-13 9p.

11 Voința Bacău 4 2 1 1 6-4 7p.

12 Măgura Cașin 5 2 1 2 11-10 7p.

13 Fl. R. Sascut 5 2 0 3 7-25 6p.

14 Bamirom 5 1 2 2 15-12 5p.

15 CS Faraoani 5 1 0 4 8-19 3p.

16 Rec. Urechești 5 1 0 4 4-25 3p.

17 UZU Dărmănești 5 0 1 4 7-14 1p.

18 Bradul M. Cașin 4 0 1 3 5-14 1p.

19 Măgura T. Ocna 4 0 1 3 6-17 1p.

20 Viit. Dămienești 5 0 0 5 4-23 0p.

21 Gauss Bacău 5 0 0 5 4-27 0p.

Dan Sion