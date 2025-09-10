Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, la Festivalul Internațional „George Enescu” cu două concerte extraordinare

Filarmonica „Mihail Jora” Bacău va marca și anul acesta participarea la Festivalul Internațional „George Enescu”, Ediția a XXVII-a, cel mai important eveniment cultural din România. Orchestra băcăuană, alături de dirijorul Omar El Jamali și violoncelistul Marcel Johannes Kits, va susține două concerte extraordinare săptămâna viitoare.

Primul spectacol va avea loc joi, 18 septembrie, la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău, începând cu ora 18:30. Programul va cuprinde:

Tiberiu Olah – Simfonia nr. 1

Piotr Ilici Ceaikovski – Variațiuni pe o temă Rococo pentru violoncel și orchestră, op. 33

Serghei Prokofiev – Suită din baletul „Romeo și Julieta”

Invitațiile pentru concertul din Bacău se vor distribui la Casa de Cultură Bacău începând de vineri, 12 septembrie, în limita locurilor disponibile, conform următorului program: vineri 12 septembrie: 10:00-14:00, luni 15 septembrie: 10:00-14:00, miercuri 17 septembrie: 10:00-14:00.

Cel de-al doilea concert va avea loc duminică, 21 septembrie, la Sala Radio din București, începând cu ora 13:00. Biletele pot fi achiziționate online aici. Acest spectacol face parte din seria „Festivalul Enescu în țară”.

Festivalul Internațional „George Enescu” se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, iar proiectul cultural este finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, fiind organizat de ARTEXIM.