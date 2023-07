FC Bacău- Aerostar și KSE Târgu-Secuiesc- CSM Bacău în primul tur

Echipele băcăuane și-au aflat adversarele din etapa inaugurală a Cupei, programată miercuri, 2 august, de la ora 17.30. Până atunci, e loc de jocuri de verificare, iar în cazul „CSMeilor”, de speranțe că vor veni, în sfârșit, banii pentru completarea lotului

Fix o săptămână până la debutul oficial al sezonului 2023-2024 pentru divizionarele C FC Bacău, Aerostar și CSM Bacău. Cele trei grupări băcăuane vor începe stagiunea în Cupa României. Miercurea viitoare, pe 2 august, de la ora 17.30, atunci când va avea loc etapa inaugurală a Cupei, programată în manșă unică. FC Bacău o va întâlni pe Aerostar, pe stadionul de la Ruși-Ciutea, în timp ce CSM Bacău va evolua în deplasare, contra celor de la ACS KSE Târgu-Secuiesc. FC Bacău- Aerostar este un duel cu repetiție, în condițiile în care cele două grupări s-au aflat față în față și sâmbăta trecută, într-un amical disputat pe „Aerostar” și adjudecat de Bacăul lui Costel Enache cu 4-1 prin golurile marcate de Florescu, A Pavel (2, unul din 11 metri) și Luncașu, respectiv Dobre. Dacă FC Bacău și-a cristalizat deja lotul, ridicând nivelul exigențelor prin aducerea lui Teo Câmpeanu (de la CSM Bacău), Mugurel Florescu (ex- Bucovina Rădăuți), Ștefan Cosmin Pavel, Ionuț Chirilă, Cătălin Vraciu și Andrei Pavel (ultimii patru sosiți de la Aerostar), în schimb Aerostar se află în căutări. Cu mulți jucători under și fără niciunul din „veteranii” ce au dus greul în sezoanele trecute, „aviatorii” mizează pe un lot foarte tânăr, limita maximă de vârstă fiind 23 de ani. Antrenorul Mișu Ionescu încearcă să recompună axul central, aducerea stoperului Botezatu de la Foresta și a atacantului Dobre, autorul golului din testul cu FC Bacău fiind două piese care întregesc o parte a puzzle-ului. Aerostar ar mai avea nevoie de un mijlocaș central, eventual unul cu experiență, altfel, misiunea „aviatorilor” se va dovedi ingrată în ediția de campionat ce va începe pe data de 27 august. Până la duelul direct din Cupă, de la mijlocul săptămânii viitoare, atât FC Bacău, cât și Aerostar vor mai face unele reglaje cu prilejul unor partide de verificare programate săptămâna aceasta. Astfel, „alb-roșii” pregătiți de Costel Enache vor susține joi seara, în deplasare, un meci-test cu Gloria Buzău, în timp ce astăzi și vineri, de la ora 18.00, Aerostar va întâlni, la Târgu-Ocna, nou-promovata în Liga a III-a, Viitorul Curița, echipă antrenată de Giani Florian. Tot vineri, dar de la ora 20.00, CSM Bacău va evolua pe terenul Ceahlăului Piatra Neamț, în primul amical al verii. „CSMeii” lui Cristi Popovici pregătesc astfel jocul de Cupă de miercuri, de la Târgu-Secuiesc, unul care le dă mari bătăi de cap prin prisma problemelor de ordin financiar. În lipsa filei bugetare, CSM Bacău nu a putut legitima niciunul dintre jucătorii aduși în această vară, ceea ce a făcut ca o parte dintre aceștia să părăsească deja echipa: portarul Matei Licsor, fundașul Claudiu Juncănaru și mijlocașul Sorin Săpunaru. Ceilalți nou-veniți au rămas, dar stau și ei cu bagajele făcute. Mai mult, gruparea aflată sub tutela municipalității nu a putut prelungi nici contractele scadente. În aceste circumstanțe, CSM Bacău riscă să nu aibă niciun portar de meserie pe foaia de joc la partida de Cupă, cu KSE Târgu-Secuiesc! Singura salvare o constituie preconizata rectificare bugetară. În cazul în care în ședința de Consiliu Local din 31 iulie i se vor aproba banii necesari, CSM Bacău ar avea posibilitatea ca pe 1 august, în preziua jocului de la Târgu-Secuiesc, să opereze legitimările de jucători menite de a completa lotul. Târâș- grăpiș, ca o echipă sătească și nu ca una aflată sub tutela Primăriei și a Consiliului Local Bacău, dar ce mai contează? Măcar să vină banii!

Programul complet al etapei 1 din Cupa României (miercuri, 2 august, ora 17.30) : ACS Viitorul Șimian- CS Gilortul Târgu-Cărbunești, CSO Retezatul Hațeg- CSM Jiul Petroșani, ACS Progresul Ezeriș- AFC Voința Lupac, ACS Probeda Star Bisnov- CS Phoenix Buziaș, CS Avântul Periam- ACS Progresul Pecica, CS Gloria Lunca Teuz Cermei- ACB Ineu, CS Diosig-Bihardioszeg- CS Crișul Chișineu Criș, CS Sportul 2007 Șimleul Silvaniei- CS Lotus Băile Felix, CSM Victoria Carei- SCM zalău- CSM Sighetu Marmației- CSM Olimpia Satu Mare, ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj- CS Minerul 1947 Ocna Dej, CS Ocna Mureș- CS Sănătatea Servicii Publice, CS Universitar din Alba Iulia- CSM Unirea Alba Iulia, CS Gloria al Orașului Geoagiu- CS Armata Aurul Brad, ACS FC Avrig- CS Metalurgistul Cugir, ACS Muscelul Câmpulung Elite- ACS Olimpic Cetate Râșnov, ACS Kids Tâmpa Brașov- ACS Olimpic Zărnești, AFC Odorheiu Secuiesc- ACS SR Municipal Brașov, CSM Avântul Reghin- ACS Târgu-Mureș 1898-MSE 1898, CSO Viitorul Darabani-CSM Bucovina Rădăuți, ACS Șomuz Fălticeni- CS Știința Miroslava, CSM Vaslui- AS FC Rapid Brodoc, ACS KSE Târgu-Secuiesc- CSM Bacău, ACS FC Bacău- CS Aerostar Bacău, CSM Focșani 2007- CS Sporting Liești, AFC 1919 Dacia Unirea Brăila- CS Viitorul Ianca, CS Amara- ACS Recolta Gheorghe Doja, ACS Voința Limpeziș- CS Păulești, CS Axiopolis Cernavodă- AS FC Agricola Borcea, CS Gloria Băneasa- CS Gloria Albești, AFC Dunărea 2005 Călărași- ACS Înainte Modelu, ACS Viitorul Ileana- CS Dinamo București, CSO Petrolul Potcoava- CSM Cetatea Turnu Măgurele, ACS Vedița Colonești- CS Sporting Roșiori 2008, AS FC Pucioasa- CSM Flacăra Moreni, ACS Unirea Bascov- CS Real Bradu, SCM Râmincu-Vălcea- ACS Minerul Costești, ACS Cozia Călimănești- ACS Flacăra Horezu.