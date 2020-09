„POMUL SE CUNOAȘTE DUPĂ ROADE, IAR OMUL DUPĂ FAPTE.”

SUNT UN OM DE CUVÂNT!

VOI DEMONSTRA PRIN FAPTE!

Foarte multă lume își pune întrebarea de ce experiența face diferența și care sunt pașii pentru a readuce Bacăul pe un drum european.

Chiar dacă am provenit dintr-o familie simplă, de oameni muncitori și gospodari, încă de mic am fost atras de dorința de a realiza lucruri folositoare pentru comunitatea în care m-am născut.

Întotdeauna mi-au plăcut științele exacte având dorința de a deveni profesor de matematică dar pasiunea pentru construcții a fost mai puternică.

Parcursul meu profesional a început prin urmarea cursurilor liceului de construcții Bacău, continuând apoi cu Facultatea de Construcții din Iași.

Având o ambiție și un entuziasm foarte mare pentru acei ani, am urcat foarte repede pe scara ierarhică, iar în anul 1986 sunt numit inginer șef pe mai multe șantiere din municipiile Vaslui, Onești și Bacău. După venirea Revoluției cu toți cunoaștem că foarte multe din societățile existente atunci s-au reorganizat, lucru care s-a întâmplat și cu Trustul de Construcții al Municipiului Bacău.

Având inspirația și dorința de a realiza lucruri mărețe, am preluat doar forța de muncă în număr de 400 angajați ai unui șantier și am înființat prima societate de construcții private din România. Societate ce a ajuns în anul 1995 la un număr de 1500 de angajați.

La conducerea firmei am avut parte de multe satisfacții care au venit atât pe plan intern cât și internațional.

Foarte puțină lume cunoaște faptul că noi, băcăuanii, am construit unele din cele mai frumoase clădiri din Rusia, Tajikistan, Turkmenistan. Aici amintesc Bursa de mărfuri din Moscova, numeroase sedii de bănci și apartamente de lux, ajungând până la construirea casei prezidențiale din Krasnovodsk, palatul prezidențial Vanovski și a pieței de pește din Așhabad (Turkmenistan).

Experiența dobândită în plan internațional am folosit-o și în realizarea cu succes a numeroaselor edificii importante din Bacău.

Lucrările reprezentative pentru orașul Bacău sunt următoarele:

– Sediile mai multor unități bancare cum ar fi: Bancpost, Banca Transilvania, Bancorex, Banca Turco-Română, Banca Religiilor;

– Sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău;

– Sediile Vămilor din Bacău și Piatra Neamț;

– Stațiile Shell (Mol) și Mcdonald’s;

– Sediul universității George Bacovia și corpul nou al universității Vasile Alecsandri;

-Grădinița Lizuca;

Din dorința de a moderniza orașul Bacău, în anul 1998, am construit una dintre cele mai frumoase și impozante clădiri, cu o structură inedită, folosind pereți de sticlă tip cortină.

Fiind și o persoană cu credință în Dumnezeu am ajutat la construirea uneia dintre cele mai frumoase catedrale din România, și anume Catedrala Înălțarea Domnului.

Ajutorul a constat în faptul că nu am avut niciun beneficiu financiar în construcția acesteia, profitul generat fiind reinvestit în aceasta. Aici amintesc și de faptul că am ridicat de la zero (ctitorit) Biserica din satul Berești Tazlău.

Toate aceste realizări au fost rapid observate de către partidul de la guvernare, propunându-mi să îmi pun experiența și proiectele în ajutorul modernizării României.

Drept urmare în anul 2000 am fost ales senator, fiindu-mi atribuită ulterior funcția de secretar de stat cu rang de Ministru în Ministerul Lucrărilor publice, al Transportului și Turismului.

Funcția aceasta mi-a dat posibilitatea de a-mi pune în aplicare toate planurile și ideile, realizând lucruri utile și moderne pentru țară. În cei 4 ani cât am fost la conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, al Transportului și Turismului am inițiat și finalizat proiecte în diverse domenii de interes național și local.

Fac precizarea că nu am avut niciodată probleme cu legea chiar dacă am avut în subordine Direcția de Licitații publice, coordonând peste 60% din investițiile din România și participând la peste 70% din ședințele de Guvern.

Țin să menționez că firma Conimpuls nu a participat la nicio licitație publică între anii 1996-2004 în municipiul Bacău, și nici în perioada 2000-2004 pe teritoriul României.

Au fost efectuate investiții în toate domeniile de interes național. Domenii care cuprind atât partea de infrastructură cât și cea a locuințelor și educației.

Am executat drumuri comunale, județene, naționale, autostrăzi, alimentări cu apă, săli de sport, căi ferate, etc. Amintesc aici unele dintre cele mai importante și folositoare realizări pentru dezvoltarea orașului Bacău și al României.

Printre proiectele susținute și realizate amintesc:

– Programul A.N.L. unde au fost promise 35.000 locuințe, dar au fost oferite 38.000 locuințe tinerilor dintre care 1700 în județul Bacău și aproximativ 200 în Municipiul Bacău;

– Programul ce a promis realizarea a 400 de săli de sport dar au fost realizate 480 săli de sport în țară, dintre care 17 în județul Bacău, inclusiv sala de sport Nadia Comăneci din Onești;

-Drumul Express ce leagă Bucureștiul de Bacău și Iași;

-Autostrada Soarelui;

-Centurile orașelor Sibiu, Cluj-Napoca și Pitești;

-Proiectul centurii ocolitoare a orașului Bacău;

-Alimentarea cu apă a peste 350 de localități incluzând municipiul Roman și Moinești.

Creditul ipotecar a fost inițiat prima dată de mine, în cartea Creditul Ipotecar, iar ideile de acolo au fost preluate în programul actual Prima Casă.

Munca și aportul adus societății în numeroasele proiecte realizate în decursul acestor ani mi-au fost răsplătite prin importante distincții:

-Ordinul Național pentru Merit în grad de Cavaler;

– Membru de onoare al comunității academice, oferit de Universitatea George Bacovia;

-Premiul pentru mecenat în cultură oferit de revista Plumb;

-Act de Sfințire acordat pentru sprijinul în construcția Catedralei Înălțarea Domnului din Bacău;

– Diplomă de onoare “Ștefan ceļ Mare și Sfânt” acordată de Mitropolia Moldovei;

– Ctitorirea bisericii din Berești-Tazlău.

În anul 2004 nu am dorit să semnez anumite contracte demarate politic și am demisionat din guvern, fiindu-mi impus faptul că am direcționat foarte multe fonduri către Județul Bacău, implicit Municipiul Bacău. Motiv pentru care am fost și înlăturat din PSD.

Niciodată nu voi face rabat de la corectitudinea mea față de cetățean. Revoltat de toate aceste jocuri politice am luat hotărârea să urmez un alt drum profesional într-un domeniu nou mie, cel al turismului, îndreptându-mi atenția către domeniul hotelier.

Un pas către Europa l-am realizat prin construirea uneia din cele mai frumoase grădini de vară la hotelul EMD.

Observând că Bacăul se îndreaptă pe un drum greșit comparativ cu orașele Iași, Brașov, Oradea, Cluj-Napoca, la solicitarea cetățenilor , am luat hotărârea de a candida la Primăria Bacău, pentru a-l repune acolo unde merită, să redevină un punct comercial, industrial și nod de trafic rutier în România.

Cu o vastă experiență la nivel național în administrația publică, sunt adeptul promovării și susținerii unor proiecte de anvergură, menite să dezvolte orașul Bacău.

Cetățenii orașului Bacău trebuie să înțeleagă că doar un om cu experiența și realizările mele poate realiza o schimbare în bine a orașului, iar înainte de a pune ștampila pe buletinul de vot îi rog să facă o comparație între realizările și promisiunile mele și cele ale contracandidaților mei.

DORESC CA BĂCĂUANII SĂ ALEAGĂ UN PRIMAR CU EXPERIENȚĂ ȘI DĂRUIRE, INDIFERENT CARE ESTE NUMELE ACESTUIA!

EXPERIENȚA FACE DIFERENȚA!

Sergiu Sechelariu

