Florin și Mariana Dimitriu au pus, în 1993, în Bacău, bazele unei afaceri de familie în industria confecțiilor exact în perioada în care această industrie intra într-un con de umbră. Afacerea lor s-a dezvoltat, iar de 15 ani firma Andprod Trading, cu o denumire inspirată și de numele fiicei acestei familii, Andreea, lucrează cu succes în sistem lohn pentru celebrul brand Moncler.

Bacăul a fost, până în primii ani ’90, capitala neîncoronată a industriei confecțiilor din România. Și piața internă românească era propice unei asemenea industrii. Astfel, afacerea familiei Dimitriu era ca la ea acasă. „Traversam – spune Florin Dimitriu – o vreme în care produsele românești se vindeau foarte bine. Eram cunoscuți ca fabricanți pe sectorul de «confecții grele», adică de produse mai complexe, de îmbrăcăminte pentru care se făceau mai multe operații. Au apărut, însă, marile importuri de confecții din mai multe țări și mai ales din China, la prețuri foarte mici, dar și de o calitate îndoielnică. Noi produceam la o calitate mai bună, dar oamenii erau tentați de prețurile mici. Concurența era cumplită”.

De la seducția lohn-ului la vestele antiglonț

În timp, confecționerii băcăuani au fost contactați de parteneri externi care lucrau în sistem lohn. Au agreat calitatea produselor făcute în Bacău și a început colaborarea. Era prin 1997-1998. O perioadă, băcăuanii au lucrat și pentru sistemul lohn, dar și pentru piața internă. „Ulterior, însă – mai spune managerul de la Andprod Trading – am rămas pe lohn, pentru avantajele oferite (la transport, la aprovizionare, la vânzarea produselor și la încasarea banilor la termen). Am lucrat cu diverse firme din Italia, din Anglia și din Franța”. Cu firmele din Anglia, băcăuanii au produs chiar și veste antiglonț pentru trupele NATO implicate în Războiul din Golf. „Vedeam vestele noastre la televizor – spune Florin Dimitriu -, în imaginile cu soldații care luptau în Golful Persic”.

La braț cu Moncler prin toată lumea

Apariția în Bacău a celebrei firme italiene Industries SPA și a brandului Moncler avea să schimbe și orientarea firmei Andprod Trading. În scurt timp, a ajuns unul dintre producători sub acest brand, pentru care lucrează și acum, în lohn, „confecții grele”, prin contract cu Moncler direct din Italia. Iar produsele rezultate fac furori în toată lumea.

Cu nucleul de bază al resursei umane intact

Andprod Trading, firmă cu capital integral privat românesc, este o întreprindere mijlocie și asigură condiții bune de lucru. Dar migrarea forței de muncă din România și-a spus cuvântul și aici, însă firma are intact nucleul de bază de angajați, cu oameni care sunt la post de 17-18 ani.

Directoarea de producție a firmei, Nicoleta Tamaș, lucrează în firmă de la înființarea acesteia, unde a venit direct din facultate. „Am crescut odată cu firma – spune inginera. Trebuie să-ți placă lucrul pe care îl faci. La început am lucrat cot la cot cu oamenii din firmă, dar ulterior am format mulți lucrători. Unii abia aici au învățat să bage ața în ac, iar acum sunt cei mai buni din întreprindere. Eu cred că industria confecțiilor are viitor, deși a trecut și prin sincope”.

Moncler, salvator la vreme de pandemie

De pandemia prin care trecem nu am uitat nici când am vizitat, zilele trecute, secțiile de producție de la Andprod Trading: cu mască de protecție și cu mâinile dezinfectate, precum toți lucrătorii de acolo. Pentru Florin Dimitriu și pentru salariații săi pandemia are însă și o altă față. „În pandemie – spune managerul -, meritul principal de a trece cu bine a fost că cei de la Industries SPA-Moncler au făcut tot ce a fost posibil să ne asigure materialele necesare să lucrăm. Din altă parte nu am primit ajutor. Îi mulțumesc, deci, domnului Remo Ruffini, proprietarul brandului Moncler, pentru că ne-a ajutat și ne-a asigurat tot ceea ce ne-a fost necesar să putem continua activitatea. Moncler a salvat lohnul din Bacău în domeniul nostru. Ceea ce nu înțelegem, însă, este de ce Guvernul nostru acordă ajutoare în condiții de pandemie numai în anumite domenii de activitate și la noi nu. Și noi aducem beneficii financiare țării, dar avem și greutăți financiare specifice pandemiei”.

„În cei 27 de ani, majoritatea cu producție în lohn, am avut ca țel achitarea la zi a salariilor, a obligațiilor la bugetul statului fără întârzieri și a oricărei facturi la utilități. Cu ce ne-a mai rămas ne-am și dezvoltat, pas cu pas. Când ne gândim la proiecte mai ambițioase de dezvoltare, ne gândim și dacă vom mai avea cu cine lucra, după cum au evoluat lucrurile până acum în planul forței de muncă. E o problemă reală. Evident, îmi doresc ca firma noastră să dăinuiască peste ani și ani.” Florin Dimitriu, managerul firmei Andprod Trading