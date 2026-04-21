Judo: CSM Bacău, cu succes pe două fronturi

Ana Maria Crăciun s-a laureat campioană națională școlară în finala de la Onești, în timp ce la turneul internațional „Alina Dumitru” de la București, Davide Cojan a cucerit bronzul, iar Tudor Herciu a fost, la rândul său, aproape de podium, obținând locul 5

Primăvară fructuoasă pentru judoka pregătiți de Simona Aruș la CSM Bacău. Ultimele rezultate, obținute în weekend, pe două fronturi, o confirmă din plin. Astfel, la finala Campionatului Național Școlar derulată la Onești, în cadrul manifestărilor dedicate „Anului Nadia Comăneci”, Ana Maria Crăciun a cucerit medalia de aur la Under 18.

Ana s-a laureat campioană națională școlară în limitele categoriei de greutate 40 kg, completându-și salba de succese din acest an, începută cu titlul de campioană a României U18 și continuată cu bronzul național la U16.

În paralel cu Naționalele Școlare de la Onești s-a derulat la București o nouă ediție a tradiționalului turneu internațional „Alina Dumitru”. La competiția ce poartă numele campioanei olimpice din 2008 și care a reunit pe spațiile de luptă 550 de judoka de la mai multe cluburi din țară, Republica Moldova și Turcia, „CSMeii” băcăuani Davide Cojan și Tudor Herciu au avut evoluții apreciate, în ton cu reușitele de argint de la Cupa Miado”s de la Sibiu.

La turneul internațional „Alina Dumitru”, Davide Cojan a cucerit bronzul la U13, categoria de greutate 46 kg, în timp ce Tudor Herciu a fost, la rândul său, aproape de podium, clasându-se al cincilea la U13, 38 kg.

„Reușita Anei Maria Crăciun de la Naționalele Școlare reconfirmă valoarea sportivei noastre, în timp ce prestația bună a celor doi mici războinici, Davide și Tudor este dătătoare de speranțe în vederea Campionatului Național”, a concluzionat antrenoarea CSM Bacău, Simona Aruș.