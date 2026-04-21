Bacău: Mai mulți șoferi prinși băuți la volan, scoși din trafic de polițiști. Cinci persoane reținute

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au depistat, în perioada 18–21 aprilie, mai mulți conducători auto care se aflau sub influența alcoolului sau care conduceau fără a avea dreptul legal de a conduce, în urma unor acțiuni desfășurate pe drumurile din județ pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Potrivit polițiștilor, în cadrul controalelor au fost constatate 10 infracțiuni flagrante la regimul circulației rutiere.

Unul dintre cazuri a fost înregistrat pe DN2–E85, în localitatea Nicolae Bălcescu, unde oamenii legii au oprit un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 32 de ani din județul Ialomița. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, polițiștii au depistat un bărbat de 62 de ani din Onești care conducea un autoturism deși avea dreptul de a conduce suspendat.

În alte cazuri, polițiștii au identificat conducători auto aflați sub influența alcoolului în mai multe localități din județ. Un bărbat de 36 de ani din comuna Berzunți a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 0,94 mg/l, iar un bărbat de 42 de ani din Bacău a fost oprit în comuna Săucești, unde etilotestul a indicat 0,87 mg/l.

Totodată, un bărbat de 40 de ani din comuna Brusturoasa a fost depistat în Ghimeș-Făget cu o alcoolemie de 0,85 mg/l, iar un bărbat de 57 de ani din Onești a fost oprit în comuna Helegiu, unde aparatul etilotest a indicat 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În comuna Itești, polițiștii au depistat un tânăr de 26 de ani din comuna Filipești care conducea având o alcoolemie de 1,01 mg/l. Un alt bărbat, de 46 de ani, a fost oprit în comuna Sascut în timp ce conducea un tractor neînmatriculat, fără a deține permis de conducere și având o alcoolemie de 0,85 mg/l.

De asemenea, un tânăr de 23 de ani din comuna Parava a fost depistat în comuna Răcăciuni conducând un autoturism fără permis și cu o alcoolemie de 0,86 mg/l.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a cinci dintre persoanele depistate, acestea fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto că alcoolul afectează capacitatea de reacție, atenția și percepția asupra pericolelor din trafic, crescând semnificativ riscul producerii accidentelor rutiere. O conduită preventivă și responsabilă la volan contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic