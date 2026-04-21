Spitalul Județean introduce parcare cu plată. Primele 30 de minute sunt gratuite

Conducerea Spitalul Județean de Urgență Bacău a anunțat implementarea unui sistem de parcare cu plată în incinta unității medicale, măsură prezentată drept o soluție pentru optimizarea utilizării locurilor disponibile și pentru facilitarea accesului pacienților.

Potrivit reprezentanților spitalului, una dintre problemele frecvent semnalate este ocuparea pe termen lung a locurilor de parcare, inclusiv de către persoane care nu au legătură directă cu activitatea medicală. Situația ar reduce șansele pacienților și ale aparținătorilor de a găsi un loc liber în apropierea intrărilor în spital, mai ales în orele aglomerate.

Prin introducerea taxei de parcare, administrația spitalului urmărește descurajarea staționării îndelungate și creșterea rotației autoturismelor. Primele 30 de minute vor fi gratuite, interval gândit pentru activități rapide, precum aducerea sau preluarea pacienților ori transportul bagajelor.

Sistemul de plată este în curs de implementare, iar automatele vor fi amplasate în principalele parcări ale unității, în zone semnalizate. Conducerea spitalului precizează că vor exista mai multe modalități de plată, pentru a simplifica procesul pentru utilizatori.

Reprezentanții instituției susțin că soluția a fost aplicată și în alte spitale din țară, precum Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unde ar fi contribuit la o gestionare mai eficientă a locurilor de parcare.

Totuși, introducerea parcării cu plată în curtea unui spital ar putea stârni și reacții critice din partea unor pacienți sau aparținători, în condițiile în care accesul la servicii medicale presupune adesea vizite repetate sau perioade mai lungi petrecute în unitatea sanitară. Deocamdată, conducerea spitalului nu a anunțat nivelul tarifelor care vor fi practicate.

Implementarea sistemului urmează să fie finalizată în perioada următoare.