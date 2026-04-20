PSD retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. 97,7% dintre membri au votat pentru ieșirea din actuala formulă de guvernare

Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în urma unei consultări interne desfășurate luni la Palatul Parlamentului, în cadrul evenimentului intitulat „Momentul Adevărului”.

Potrivit conducerii Partidul Social Democrat, aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național au participat la votul organizat online printr-o aplicație dedicată. Rezultatul consultării a arătat un sprijin covârșitor pentru retragerea susținerii premierului: 97,7% dintre votanți s-au pronunțat în favoarea acestei decizii.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că menținerea partidului în actuala formulă de guvernare ar reprezenta „o capcană politică”.

„Mai bine o opoziție cu voce, decât o guvernare cu capul plecat. PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce se distruge sistematic baza noastră socială”, a afirmat liderul social-democrat în fața participanților la consultare.

Grindeanu a criticat raportul de forțe din cadrul coaliției, susținând că PSD, deși este cel mai mare partid din alianță, nu poate promova măsurile pentru care a primit votul electoratului.

„Este inadmisibil ca cineva cu 10 sau 12 la sută să dea ordine celui cu 28. Este inadmisibil ca oameni pe care nu i-a votat nimeni să ia decizii cruciale în Guvern”, a spus acesta.

Liderul PSD a mai afirmat că partidul a intrat în coaliție „cu bună-credință”, într-o construcție politică menită inițial să funcționeze ca „un scut împotriva populismului”, însă obiectivul combaterii extremismului ar fi fost abandonat rapid.

Potrivit lui Grindeanu, în ultimele zece luni PSD ar fi fost supus „unui război continuu din interiorul coaliției”, ceea ce ar fi contribuit la creșterea curentelor extremiste.

„Orice am spune, românii ne spun pe stradă că noi îl ținem în fruntea Guvernului pe cel care taie, închide și dă afară. A gira la nesfârșit austeritatea rece este o formă de trădare a propriilor noastre valori”, a declarat liderul social-democrat.

În cadrul aceluiași eveniment, vicepremierul Marian Neacșu a făcut un bilanț al participării PSD la guvernare în ultimii peste patru ani, subliniind activitatea miniștrilor social-democrați de la Transporturi, Agricultură, Sănătate și Muncă.

„Astăzi ne aflăm în fața unui moment de bilanț al unei guvernări care pentru PSD a început la 25 noiembrie 2021. În această perioadă, PSD a deținut funcția de prim-ministru timp de un an, 11 luni și 20 de zile”, a declarat Neacșu.

Decizia PSD de a retrage sprijinul politic pentru premierul Bolojan ar putea avea consecințe directe asupra stabilității actualei coaliții de guvernare și ar putea deschide calea unei crize politice la nivelul executivului.