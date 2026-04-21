Exercițiu al pompierilor din Onești la Școala Națională de Poliție Penitenciară din Târgu Ocna

Detașamentul de Pompieri Onești a desfășurat ieri un exercițiu tactic complex în colaborare cu Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu” din Târgu Ocna, având ca obiectiv antrenarea și perfecționarea modului de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență în instituțiile de învățământ.

Potrivit scenariului, un incendiu ar fi izbucnit la etajul întâi al pavilionului școlar, în laboratorul de informatică, cu degajări de fum și risc de propagare către încăperile învecinate. În aceste condiții, a fost pus în aplicare planul de intervenție, care a inclus măsuri de protecție specifice și evacuarea persoanelor din clădire.

După declanșarea alarmei, aproximativ 220 de cursanți s-au autoevacuat în siguranță, conform procedurilor stabilite, deplasându-se către punctele de adunare. Scenariul a inclus și existența unei victime surprinse în interiorul laboratorului, situație care a impus intervenția echipajelor de salvare.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenții și salvări de la înălțime și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

Echipajele operative au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, limitarea propagării focului, ventilarea spațiilor afectate de fum și căutarea persoanei surprinse în interior. Victima a fost extrasă în siguranță, a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost predată ulterior echipajului SMURD pentru evaluare.

Reprezentanții ISU au precizat că exercițiul a permis verificarea modului de cooperare între structurile implicate, a timpilor de reacție și a capacității de intervenție în situații complexe, contribuind totodată la consolidarea deprinderilor practice ale personalului operativ și la familiarizarea cursanților cu comportamentul adecvat în caz de urgență.

Totodată, activitatea a evidențiat importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor și a cunoașterii regulilor de evacuare, elemente esențiale pentru limitarea efectelor unor astfel de evenimente.

Reprezentanții pompierilor au transmis mulțumiri conducerii și personalului Școlii Naționale de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu” din Târgu Ocna pentru sprijinul acordat în organizarea și desfășurarea exercițiului, precizând că astfel de activități vor continua și în perioada următoare pentru creșterea nivelului de pregătire și a capacității de răspuns în situații de urgență.