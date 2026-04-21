Delgaz Grid: investiții de peste 21 milioane lei în 2025 în rețeaua de gaze naturale din județul Bacău

Compania Delgaz Grid, operatorul de distribuție de electricitate și gaze naturale al Grupului E.ON România, a realizat în anul 2025 investiții de peste 21 milioane de lei (peste 4 milioane de euro) în sistemul de distribuție a gazelor naturale din județul Bacău, potrivit datelor furnizate de companie.

Cea mai mare parte a investițiilor a fost direcționată către modernizarea rețelelor de distribuție pe o lungime de aproximativ 26 de kilometri, precum și către extinderea acestora cu peste 21 de kilometri, lucrări care au avut ca obiectiv creșterea performanței rețelelor și îmbunătățirea siguranței și calității serviciilor pentru consumatori.

Printre principalele proiecte realizate în 2025 se numără:

modernizarea rețelelor de distribuție din municipiul Onești , pe o lungime de aproximativ 8,5 km , pe străzile Spicului, Crângului, Zorilor, Mioriței, Mărăști, Mărului, Cireșilor și Buhoci;

modernizarea rețelelor de distribuție din municipiul Bacău , pe o lungime de peste 7 km , pe străzile Zimbrului, Ghioceilor, Gării-Ghirăiești și Letea;

, pe o lungime de peste , pe străzile Zimbrului, Ghioceilor, Gării-Ghirăiești și Letea; modernizarea rețelelor de distribuție din municipiul Moinești , pe o lungime de peste 6 km , pe străzile Avram Iancu, Orizontului, Pinilor, Păcii și Spiru Haret;

modernizarea unei stații de reglare în municipiul Bacău.

Pentru 2026, compania are bugetate investiții de peste 25 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) în județul Bacău, fondurile urmând să fie utilizate pentru modernizarea a circa 41 km de rețele de distribuție a gazelor naturale, în special în orașele Moinești și Târgu Ocna.

Lucrările planificate includ:

modernizarea a circa 15 km de rețea în Moinești , pe străzile Atelierelor, Alexandru Ioan Cuza, Livezilor, Republicii, 1 Mai, Plopilor, Petroșu, Bradului și Martir Cloșca;

modernizarea a peste 10 km de rețea în Târgu Ocna , în cartierul Vâlcele și pe străzile Aurel Vlaicu, Ion Creangă (parțial), Negru Vodă, Iernii, Vultur, Gândului, Florilor, Petru Rareș, Traian, Lt. Comănescu, Ion Catina și Vasile Alecsandri;

, în cartierul Vâlcele și pe străzile Aurel Vlaicu, Ion Creangă (parțial), Negru Vodă, Iernii, Vultur, Gândului, Florilor, Petru Rareș, Traian, Lt. Comănescu, Ion Catina și Vasile Alecsandri; modernizarea a aproximativ 4 km de rețea în Slănic Moldova , pe străzile Nicolae Bălcescu, Primăverii, Bradului, Teiului și Nucului;

modernizarea unei stații de reglare în municipiul Bacău.

La nivel național, Delgaz Grid a investit în 2025 peste 538 milioane de lei (107 milioane de euro) în rețelele de distribuție a gazelor naturale din cele 20 de județe în care compania activează. În urma acestor investiții au fost modernizate conducte și branșamente pe o lungime de 448 km, rețeaua a fost extinsă cu 253 km, iar aproximativ 31.000 de noi consumatori au fost racordați.

De asemenea, în parteneriat cu autoritățile locale, au fost înființate sisteme de distribuție a gazelor naturale în șapte localități din județele Sibiu, Timiș și Bacău, pe o lungime totală de 84 kilometri.