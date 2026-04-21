Bacău: Sediul BNR poate fi vizitat în cadrul evenimentului „Zilele Porților Deschise”, pe 23–24 aprilie

Pentru a marca împlinirea a 146 de ani de la înființare, Banca Națională a României invită publicul interesat să participe la cea de-a șasea ediție a evenimentului „Zilele Porților Deschise”, care va avea loc în perioada 23–24 aprilie 2026. Cu acest prilej, vizitatorii vor putea descoperi nu doar sediul central din București, ci și mai multe sedii ale instituției din teritoriu, inclusiv agenția BNR din Bacău.

În cadrul evenimentului vor fi organizate tururi ghidate de aproximativ 30 de minute, fără programare în avans, în intervalul 11:00–19:00 (ultima intrare la ora 18:00), pentru grupuri de maximum 20 de persoane.

În București, accesul se va realiza prin strada Lipscani nr. 25, iar participanții sunt sfătuiți să consulte în prealabil condițiile de acces disponibile pe site-ul oficial al BNR.

Pe parcursul vizitelor organizate la sediul central, publicul va avea acces în spațiile Palatului Vechi al BNR, inclusiv în sala Consiliului de Administrație și în cabinetul istoric al Guvernatorului BNR, unde vor fi prezentate informații despre istoria instituției. Vizitatorii vor putea admira, de asemenea, obiecte importante din colecțiile Muzeului BNR.

Printre atracțiile principale se numără expoziția „Banii ne vorbesc: istoria leului de la metal la polimer”, realizată în colaborare cu Regia Autonomă Monetăria Statului și Regia Autonomă Imprimeria BNR, precum și prezentarea unor lingouri din aur care fac parte din rezerva internațională a României.

Evenimentul va avea loc, în aceeași perioadă, și în mai multe sedii din teritoriu ale BNR, respectiv sucursalele regionale Cluj, Dolj, Iași și Timiș, precum și agențiile Argeș, Bacău, Brăila, Buzău, Gorj, Maramureș, Mureș, Prahova, Sibiu și Suceava.

Reprezentanții BNR reamintesc că instituția oferă permanent tururi ghidate gratuite pentru publicul interesat de moștenirea istorică, monetară și culturală a băncii, însă acestea se desfășoară pe bază de programare prealabilă.

Vizitele ghidate sunt organizate de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, după următorul program:

în limba română : 10:00, 12:00, 14:00 și 16:00;

: 10:00, 12:00, 14:00 și 16:00; în limba engleză: 12:00 și 16:00.

Participarea este gratuită, durata unui tur fiind de aproximativ o oră. Persoanele programate trebuie să se prezinte cu o oră înainte de începerea vizitei, accesul nefiind permis după ora stabilită.

Rezervările pentru vizitele obișnuite la Muzeul BNR se realizează prin completarea unui formular de programare, existând două tipuri de tururi:

vizite pentru adulți (individuale, familii sau grupuri organizate), cu maximum 20 de persoane;

(individuale, familii sau grupuri organizate), cu maximum 20 de persoane; vizite școlare, pentru grupuri de până la 30 de elevi și cel mult trei adulți însoțitori.