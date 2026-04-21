CNAIR demarează recensământul general al circulației rutiere

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demarează, începând de marți, 21 aprilie, Recensământul General de Circulație Rutieră, o acțiune de importanță strategică pentru planificarea și dezvoltarea infrastructurii de transport din România.

Potrivit unui comunicat al companiei, principalele obiective ale recensământului vizează determinarea intensității și compoziției traficului rutier, structurate pe categorii de vehicule, actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport și furnizarea datelor necesare fundamentării investițiilor în infrastructură, întreținerii drumurilor și siguranței rutiere. De asemenea, informațiile colectate vor contribui la actualizarea bazelor de date ale modelor de transport.

Recensământul va fi realizat atât prin metode automate, utilizând sisteme de monitorizare a traficului, cât și prin metode manuale, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel național. Conform Normativului AND 557/2025 – Instrucțiuni pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice, perioadele de înregistrare au fost alese astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend și perioade de vârf turistic.

Procesul de colectare a datelor nu va implica oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părții carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat.

Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate și utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere și vor fi puse la dispoziția autorităților cu atribuții în gestionarea infrastructurii rutiere.

CNAIR organizează și coordonează această acțiune prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), în conformitate cu prevederile Normativului AND 557/2025 privind metodologia de înregistrare a datelor de trafic pe drumurile de interes național, județean și comunal.