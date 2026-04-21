Fotbal/ Liga 4: AS Negri se desprinde la vârf

Start în faza a doua a campionatului Ligii 4. În prima etapă din play-off, derulată weekendul trecut, lidera AS Negri s-a impus cu 4-2 în fața Vulturului Măgirești cu 4-2 (goluri marcate de Stoican, B. Lupu- 2 și Doboș, respectiv Iurchievici și Fl. Nicodim), desprinzându-se la trei puncte de urmăritoarele sale, AFC Bubu și CS Bârsănești. Victorioasă cu 3-0 la Buhuși grație „dublei” lui Alexandru Munteanu și a golului marcat de Bobîrnac, Bubu a depășit-o pe Bârsănești și în clasament, la golaveraj. Lupta se anunță însă în continuare strânsă. Runda secundă va avea uvertura sâmbătă, atunci când Vulturul Măgirești va primi vizita celor de la Bubu, pentru ca duminică, la Helegiu să se dispute derby-ul Bârsănești- Negri. În ceea ce privește play-out-ul, runda de debut a aparținut, cu o singură excepție, gazdelor.

Play-off

Rezultatele primei etape : AFC Bubu Bacpu- CS Bârsănești 3-0, AS Negri- Vulturul Măgirești- 4-2.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 25 aprilie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- AFC Bubu. Duminică, 26 aprilie, ora 11.00 : CS Bârsănești- AS Negri (teren Helegiu).

Clasament : 1) AS Negri 56p., 2) FC Bubu 53p., (golaveraj 104-10) 3) CS Bârsănești 53p. (78-21), 4) Vulturul Măgirești 44p.

Play-out, Grupa A

Rezultatele primei etape : Voința Bacău –Recolta Urechești 3-2, CSM Moinești- AS Măgura Cașin 2-1, Gloria Zemeș- CS Faraoani 3-1. Viitorul Nicolae Bălcescu a stat.

Programul etapei viitoare/ duminică, 26 aprilie, ora 11.00 : Recolta Urechești- Viitorul Nicolae Bălcescu, CS Faraoani- Voința Bacău. CSM Moinești stă, iar partida AS Măgura Cașin- Gloria Zemeș a fost amânată.

Clasament : 1) Viitorul Nicolae Bălcescu 44p. (golaveraj 60-28), 2) Voința Bacău 44p. (50-23), 3) Gloria Zemeș 39p., 4) CSM Moinești 34p., 5) AS Măgura Cașin 27p., 6) CS Faroani 23p., 7) Recolta Urechești 12p.

Play-out, Grupa B

Rezultatele primei etape : Sportul Horgești- Viitorul Dămienești 3-4, UZU Dărmănești- Bradul Mânăstirea Cașin 3-0, CS Dofteana – ACS Gauss Bacău 7-0. CS Măgura Târgu-Ocna a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 25 aprilie, ora 17.00 : Măgura Târgu-Ocna- Gauss Bacău. Duminică, 26 aprilie, ora 11.00 : Bradul Mânăstirea Cașin- Sportul Horgești, Viitorul Dămienești- CS Dofteana. UZU Dărmănești stă.

Clasament : 1) CS Dofteana 36p., 2) Măgura Tărgu-Ocna 33p. , 3) UZU Dărmănești 27p., 4) Sportul Horgești 25p., 5) Bradul Mânăstirea Cașin 18p., 6) Viitorul Dămienești 8p., 7) Gauss Bacău 4p.