Topul liceelor din Bacău în 2025: creșteri la majoritatea unităților, iar „Ferdinand I” trece pe primul loc

Alegerea liceului reprezintă un moment important pentru elevii de gimnaziu și familiile acestora. O analiză realizată pe baza datelor oficiale de admitere pentru anul 2025 arată că majoritatea liceelor din județul Bacău au înregistrat creșteri ale ultimei medii de admitere, indicând o competiție mai intensă pentru locurile disponibile.

Potrivit analizei publicate de platforma educațională InfoTescu, care include cele mai bine cotate 20 de licee din județ, 16 din 19 licee cu date disponibile (84%) au avut medii mai mari în 2025 comparativ cu 2024. Tendința generală indică o creștere a competitivității în special la liceele din zona mediană și inferioară a clasamentului.

Ultima medie de admitere în topul liceelor din Bacău pentru anul școlar 2025-2026 variază între 9,35, la profilul Științe ale Naturii de la Colegiul Național „Ferdinand I”, și aproximativ 8,10 pentru liceele situate spre finalul topului.

Surpriza clasamentului: profilul Științe ale Naturii pe primul loc

Un element considerat atipic pentru un județ mare este faptul că primul loc în clasament nu este ocupat de un profil Matematică-Informatică.

Profilul Științe ale Naturii de la Colegiul Național „Ferdinand I” a urcat de la 9,02 la 9,35, depășind profilul similar de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, care a scăzut ușor de la 9,22 la 9,05.

Această evoluție diferențiază Bacăul de alte centre educaționale mari din țară, unde profilul Matematică-Informatică domină de obicei primele poziții.

Creșteri spectaculoase la liceele din a doua parte a clasamentului

Cele mai mari salturi de medie nu s-au înregistrat la liceele aflate deja în top, ci la unitățile din a doua jumătate a clasamentului.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată de profilul Științe Sociale de la Colegiul Național „Grigore Moisil”, unde ultima medie a urcat cu 0,68 puncte, de la 7,42 la 8,10. Liceul este singurul din afara municipiului Bacău prezent în topul celor mai competitive 20 de specializări.

Creșteri semnificative au mai fost observate la:

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” – Științe ale Naturii: +0,60 puncte (7,80 → 8,40)

– Științe ale Naturii: (7,80 → 8,40) Colegiul „Mihai Eminescu” – Științe ale Naturii: +0,55 puncte (7,67 → 8,22)

– Științe ale Naturii: (7,67 → 8,22) Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – Științe ale Naturii: +0,43 puncte (8,52 → 8,95)

Stabilitate și scăderi punctuale

În același timp, profilul Matematică-Informatică de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” a rămas complet stabil, cu 9,07, situație explicată parțial prin numărul mare de locuri disponibile – aproximativ 104.

Trei specializări au înregistrat scăderi ușoare, cea mai mare fiind tot la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, profilul Științe ale Naturii, cu -0,17 puncte.

O nouă intrare în top

O noutate în clasamentul din 2025 este apariția profilului Filologie de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, care intră pentru prima dată în top 20, cu o ultimă medie de 8,75.

Tendință generală de creștere

Analiza arată că dintre cele 19 licee pentru care există date comparabile:

7 au avut creșteri de peste 0,30 puncte

au crescut între 0,10 și 0,29 puncte

au crescut între 0,10 și 0,29 puncte: 4 au avut creșteri minore

1 a rămas stabil

3 au înregistrat scăderi, toate sub -0,20 puncte

Specialiștii atrag însă atenția că analiza se bazează pe doar doi ani de date și nu poate reprezenta o predicție pentru admiterea din 2026, mediile fiind influențate anual de rezultatele la Evaluarea Națională, numărul de candidați și preferințele acestora.

Analiza completă a clasamentului poate fi consultată aici:

https://infotescu.ro/top-licee-bacau/