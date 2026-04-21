Bacău: Încep depunerile pentru locuri de parcare de reședință în zona Martir Horia 1

Locatarii mai multor blocuri din municipiul Bacău pot depune, începând de marți, 21 aprilie 2026, dosarele pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință în lotul Martir Horia 1, unde sunt disponibile 108 locuri, potrivit unui anunț de interes public transmis de Primăria municipiului.

Dosarele pot fi depuse în perioada 21–30 aprilie 2026 (inclusiv) la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Bacău, situat pe strada Nicolae Titulescu nr. 3.

Sunt eligibili locatarii care au domiciliul sau reședința în blocurile situate pe următoarele străzi:

Strada Mioriței – blocurile nr. 11 sc. B și C, 13, 15, 17 sc. A, 38, 40

Strada Martir Horia – blocurile nr. 15, 16, 17, 17A, 19, 20, 24

Strada Martir Cloșca – blocurile nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8

Strada Ardealului – blocurile nr. 6 sc. A, 8, 9

Pentru participarea la procedura de atribuire, solicitanții trebuie să depună o cerere de atribuire a unui loc de parcare de reședință (conform anexei 1 din regulament), însoțită de documente precum copia actului de identitate, certificatul de înmatriculare al autovehiculului, dovada ITP valabil, copia cărții de identitate a vehiculului, polița RCA valabilă și, după caz, documente privind dreptul de utilizare a autoturismului.

De asemenea, este necesar certificatul fiscal emis de Direcția Taxe și Impozite Locale a municipiului Bacău, declarații pe propria răspundere privind domiciliul și faptul că solicitantul nu deține garaj sau alt loc de parcare în municipiu.

Cererile pot fi depuse la ghișeul Centrului de Informare pentru Cetățeni, în programul luni–joi: 07:45–16:00 și vineri: 07:45–14:45.

Primăria Bacău atrage atenția că dosarele incomplete nu vor fi considerate eligibile, iar regulamentul complet al procedurii poate fi consultat pe site-ul instituției.