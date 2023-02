Experiment cu participare internațională, pentru promovarea alimentelor sănătoase

Cultivatorii ori pasionați de grădinărit, consumatorii, copiii, tinerii şi adulţii, sunt chemați să participe la un proiect de promovare a mâncării sănătoase, cultivând boabe de fasole în spațiile proprii – grădină, seră, câmp, terasă sau chiar pe balcon. Participanții vor primi, gratuit, boabe de fasole, urmând să monitorizeze evoluția plantei până la recoltare. Părerile, inclusiv pozele și … rețetele, vor fi transmise pe o platformă dedicată experimentului.

Vineri, 10 februarie 2023, începând cu ora 11.00, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Bacău va organiza o manifestare online, prin care care parteneri din ţară şi din diferite state europene, printre care Spania, Italia, Estonia, Bulgaria, Slovenia, Grecia și Bosnia Herzegovina, vor prezenta experienţa lor şi rezultatele obţinute în activitatea de cercetare a leguminoaselor pentru boabe. Evenimentul marchează, astfel, ziua de 10 februarie, dedicată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație şi Agricultură – FAO – leguminoaselor pentru boabe, specii cu un potențial ridicat în asigurarea securității alimentare, prin conținutul proteic ridicat, durata extinsă de viață la raft, adaptarea la diferite condiții şi sisteme de cultivare etc. Se dorește, astfel, creștea gradului de conștientizare a rolului fundamental pe care îl joacă leguminoasele în lanțul agro-alimentar, atât prin beneficiile nutriționale ale consumului, cât şi prin cele de mediu, prin capacitatea lor de a îmbunătăți fertilitatea solurilor. De reținut că aceste specii (fasolea, năutul, lintea, mazărea, lupinul etc) au un potențial ridicat în asigurarea securității alimentare, prin conținutul proteic ridicat, durata extinsă de viață la raft, adaptarea la diferite condiții şi sisteme de cultivare etc.

INCREASE: pasionații de legumicultură sunt încurajați să cultive cu fasole spațiile proprii

În acest context, trebuie precizat că, în acest an, se derulează a treia rundă a proiectului INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems, în cadrul căruia pasionații de legumicultură sunt încurajați să cultive cu fasole spațiile proprii – grădină, seră, câmp, terasă sau chiar pe balcon, ulterior împărtășind experiența acumulată, prin sugestii, sfaturi, precum și cele mai bune practici, inclusiv imagini și videoclipuri. Experimentul este cu participare internațională, prin acesta urmărindu-se promovarea alimentelor sănătoase și a biodiversității agricole. România se alătură altor 26 de entităţi de cercetare, universităţi, bănci de gene, societăţi.

Înscrierile, până pe 28 februarie 2023

„Acest proiect este deschis oricărei persoane (cultivatori ori pasionați de grădinărit, consumatori, copii, tineri şi adulţi) care dorește să se implice în cunoașterea, cultivarea şi răspândirea fasolei. Înscrierile în această rundă se pot face până pe 28 februarie 2023. Accesul la experiment este absolut gratuit, participarea putându-se face prin Aplicația INCREASE CSA, disponibilă în limba română, pe care o puteți descărca din AppStore sau Google Play Store”, a precizat Marian Brezeanu, directorul SCDL Bacău. Astfel, participanții la proiect vor primi câte un pachet cu câteva varietăți diferite de fasole, precum şi instrucțiuni de creștere şi observare. Apoi, vor trebui să le cultive în propriile spații destinate acestui tip de activitate (câmp, grădină, terasă sau chiar balcon sau pervaz cu câteva ghivece), urmărind toate etapele de creștere a fasolei, iar ulterior, să le disemineze, în cadrul aplicației. Practic, prin acest program, se vor evalua însușirile varietăților de fasole în condiții locale de creștere, colectându-se informații despre capacitatea de adaptare la diferite condiții de mediu, cât şi date despre preferințele consumatorilor din diferite regiuni pentru anumite varietăți de fasole, în funcție de formă, culoare și gust specific.

Mii de grădinari își expun experiențele personale

Interesant este că aplicația le poate oferi participanților și posibilitatea de a afla informații privind originea europeană a varietăților de fasole pe care le vor cultiva, pe baza coordonatelor geografice și a altor date asociate locurilor originale de colectare, cum ar fi altitudinile etc. Important de reținut că, în aplicație, pot fi trimise sugestii, sfaturi, precum și cele mai bune practici. Astfel, grădinarii vor putea transmite detalii privind varietatea de fasole comună pe care o cultivă, date despre data înfloririi, mărimea semințelor etc., dar și fotografii care să indice caracteristicile plantelor (cum ar fi culorile și formele florilor, ale semințelor și păstăilor, tipul de creștere a plantelor, forma frunzelor). „Recoltați semințele și cultivați-le în anii următori, oferiți-le la schimb și altor cetățeni, gătiți-le și gustați-le! Puteți trimite chiar și rețete ingenioase care vor fi incluse în «Mii de rețete tradiționale și inovatoare de gătit fasole», publicate pe site-ul INCREASE. Vă puteți alătura, astfel, celor peste 7.000 cetățeni participanți, până acum, în cele două runde anterioare şi în cea în curs. Spuneţi ce vă place, ce este pe gustul dumneavoastră, ce doriţi să gasiţi pe raftul magazinului sau în meniul dumneavoastră”, recomandă oficialii băcăuani din cadrul proiectului. La nivel de județ, proiectul a prins încă de la prima ediție, sute de pasionați de legumicultură înscriindu-se cu ajutorul aplicației. Numai anul trecut, au fost înregistrate peste 200 de participări din județul Bacău. Cu ajutorul educatoarelor Laura Bot și Gina Manea, proiectul a fost diseminat și în rândul copiilor de vârstă preșcolară de la grupa mare „Fluturașii” din cadrul Grădiniței Agricola din Bacău. De altfel, și la nivel internațional, s-a simțit această emulație printre pasionații de grădinărit, numărul celor înscriși depășind cu mult posibilitățile organizatorilor de a asigura semințele de leguminoase.