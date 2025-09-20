Elevii Mariei Șalaru au obținut noi premii internaționale

Renumită pentru păstrarea și promovarea valorilor culturale tradiționale în rândul copiilor și tinerilor din județul Bacău, îndrăgita artistă băcăuană Maria Șalaru a reușit alături de elevii săi o nouă performanță de nivel național și international.

Unii dintre elevii Mariei Șalaru studiază canto online, deoarece se află cu părinții în Italia, dar ei învață cu profesoara lor, nu numai să cânte ci să si vorbească corect limba română, să nu-și uite graiul, portul și cântecul strămoșesc.

Participarea lor cu succes la festivaluri si concursuri de gen, atât în tară cât si în străinătate, a adus Școlii Populare de Arte si Meserii Bacău plus valoare iar Județului Bacău faimă si prestigiu.

Pe data 13 septembrie, s-a desfășurat la Cremona- Italia (orașul viorilor) festivalul „Cânt, dans și port popular românesc”, organizat de Asociatia Trăistuța, al cărei președinte este Ecaterina Pîslariu. La acest festival au participat 37 de concurenti din Treviso, Cremona, Verona, Torino, Milano, Bacău și Vrancea.

Elevii doamnei Maria Șalaru de la Școala Populară de Arte și Meserii „Ion Ghelu Destelnica” Bacău, și membri ai ansamblului „Spic de Grâu, din comuna Orbeni jud. Bacău, au repurtat din nou mare succes, obtinând premii pentru valoarea repertoriului, tinută scenică și interpretare:

-Mara Rău, 12 ani, din Orbeni – premiul I pentru interpretare și ținută scenică;

-Teodora Palade, 12 ani, din Mărășești – premiul I pentru originalitatea repertoriului si interpretare;

-Ilinca Comanici, 8 ani, din Adjud – premiul III;

-Sara Milia, 12 ani, din Cremona – premiul II pentru interpretare si costum popular autentic;

-Teodora Bujor, 6 ani, din Torino – premiul I;

-Iustina Bujor din Torino – premiul II;

-Loredana Bujor, 37 de ani, din Torino – premiul I la categoria peste 18 ani;

-Marlena Raihert, 40 de ani, din Peschiera – premiul II la categoria peste 18 ani;

-Ștefania Bibire, 13 ani, din Peschiera – premiul III la categoria 10-14 ani.

Iustina Bujor a obtinut o bursă de studiu în valoare de 500 de euro pentru a putea continua cursul de canto muzică populara în anul II la Școala Populară de Arte și Meserii „Ion Ghelu Destelnica” Bacău .

„Astfel am mai scris o pagină în palmaresul grupului nostru. Cu atât mai valoroasă este aceasta, cu cât sunt mai aproape de țelul meu, acela de a-i ajuta pe pe românii plecați la muncă în străinătate și pe copiii acestora să-și păstreze limba maternă, să păstreze cântecul și tradițiile populare românești ca pe o zestre de mare preț. Astfel îi ajut să se țină strâns de rădăcinile neamului românesc, pentru că altfel îi zboară vântul prin cele străinătăți… Vreau să-i felicit pe concurenți pentru frumoasele rezultate, de asemenea felicitări părinților care fac mari eforturi fizice si financiare pentru a-i susține în îndeplinirea viselor artistice.” Maria Șalaru

