Trăim într-o lume din ce în ce mai egoistă. De prea multe ori ne raportăm doar la conceptul „noi şi restul lumii". Dacă am fi mai atenţi la peisajul social prin care trecem, am vedea destule drame care se derulează în tăcere, fără să-şi strige durerea. Din fericire, mai sunt oameni care aleg să nu treacă nepăsători prin această lume. Neţinând cont de blazoane, de vârstă sau de pregătire, ei îşi suflecă mânecile şi purced la treabă. Pun umărul să aducă un dram de lumină acolo unde întunericul pare să fie de nepătruns. Una dintre aceste persoane este şi Elena Caragete. Apropiaţii o ştiu ca „doamna (sau tanti) Lenuţa de la bucătărie". Aproape jumătate de secol, din truda ei s-au hrănit mii de copii. A fost responsabilă pentru mii de burtici fericite. În ultima vreme, ea a renunţat la odihna de după pensionare, alegând să participe cu experienţa sa la derularea programelor sociale din cadrul Aşezământului filantropic „Samarineanul milostiv" ce-şi are sediul în curtea Bisericii „Sfântul Gheorghe" din Bacău. „Hrăniţi speranţa cu fapte bune!" spunea vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania, iar doamna Lenuţa îi urmează îndemnul, la propriu şi la figurat. (L.M.)

