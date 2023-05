Echipa de fotbal a Școlii „Al. I. Cuza” este vicecampioană națională

Turneul final al Cupei Tymbark junior-ONSS, disputat în Capitală în perioada 25-28 mai, i-a avut în prim plan pe elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Bacău care au avut o prestație lăudabilă în urma căreia s-au încununat cu titlul de vicecampioni.

Parcursul echipei, a fost unul plin de victorii, plecând de la faza pe municipiu, unde s-a detașat față de contracandite, urmând faza județeană unde și acolo și-a surclasat contracandidatele. Apoi au ajuns în faza zonală, acolo unde au participat reprezentativele celor 6 județe din regiunea Moldova, fază pe care fotbaliștii de la „Cuza” au câștigat-o ajungând în faza națională.

„La etapa finală, copiii noștri s-au comportat exemplar, câștigând grupa fără niciun gol primit și marcând 20 de goluri în porțile adversarilor. Pe întrega desfășurare a competiției, începând de la prima etapa până la ultima, și-au adus aportul la victorie și alți copii, care din păcate nu au putut face deplasarea la București: Buricatu Matei; Grigore David și Toma David”, ne-a spus Bogdan Ghica, profesor de sport la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Bacău.

Iată și rezultatele:

Bacău-Bihor 6-0; Bacău-Drobeta Turnui Severin 4-0;

Bacău-Școala Gimnazială nr.97 București 10-0.

„În semifinale am întâlnit o echipă foarte bună, în fața căreia am reușit un scor strâns -1-0 pentru noi, asigurându-ne locul în finala mare. Din păcate, nu am reușit să aducem cupa la Bacău, adversarii impunându-se la loviturile de departajare”, a mai spus Ghica.

În finala mare, pe care elevii băcăuani au jucat-o împotriva celor de la Școala Gimnazială nr.97 București, pe care în grupe i-au surclasat cu 10-0, după timpul regulamentar de joc scorul a fost egal, 0-0. Așa că titlul s-a disputat la loviturile de departajare, bucureștenii reușind să se impună cu 3-1.

„ A fost o experiență unică pentru toți copiii noștri, ajungând la acest nivel prin competițiile școlare, sperăm nu și unică. Acest rezultat ne obligă și sperăm că și în anul școlar viitor să reușim cel puțin această performanță”, a mai spus prof. Bogdan Ghica.

Trebuie subliniat și faptul că jucătorul turneului a fost desemnat elevul băcăuan Neamțu Alex. Lotul Școlii Gimnaziale „Al.I. Cuza”: Necula David, Trif Matei, Amarandei David, Neamțu Alex, Spinache Iustin, Năstac Ștefan, Pavăl Victor, Nica Fabian, Stan Ciprian, Tufă Darius, Martin David.

Toți acești copii sunt practicanți ai sportului rege și fac parte din cluburile AFC Dinamo Bacău, FC Bacău și Atletico Bacău.

Echipa de fotbal a Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza” Bacău este pregătită de profesorii Ghica Bogdan și Păduraru Costel.