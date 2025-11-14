După 20 de ani de implicare civică, Federația Națională a Părinților – Edupart aduce în Parlament vocea părinților din întreaga țară

Angajament, Inspirație și Emoție: O Poveste de Comunitate, Familie și Leadership

Într-o lume în care schimbarea pare uneori năvalnică și incertitudinea planează asupra destinului colectiv, există persoane și comunități care reușesc să împlinească idealuri, să unească și să crească valori pe termen lung. Articolul de față nu este doar o celebrare a acțiunii civice, ci un legământ de suflet – față de familie, prieteni, comunitate – și un apel la o implicare autentică, acolo unde „binele se învață”.

Vocea și Pilonii Comunității: De La Act la Exemplu

Angajamentul pentru educație, filantropie, sănătate și dezvoltare personală reprezintă coloana vertebrală a comunității băcăuane și a regiunii Moldovei. Parcursul ultimilor douăzeci de ani demonstrează că voluntariatul, pasiunea și dăruirea transformă nu doar destine individuale, ci și țesătura însăși a societății. Implicarea exemplară la nivel local și național în Federația Națională a Părinților-EDUPART, cluburile Lions și inițiativele educaționale și sociale din Bacău a devenit etalon de bună practică și sursă de inspirație.

Lecția Binelui: 20 de Ani de EDUPART, 20 de Ani de Viziune

Federația Națională a Părinților – EDUPART a marcat recent două decenii de existență, reușind să fie un partener autentic pentru decidenți și o voce lucidă pentru părinți și elevi. Evenimentul aniversar de la Palatul Parlamentului a adus în prim-plan lideri dedicați, membri fondatori, prieteni, colaboratori de elită – între care se regăsesc cu mândrie atât Președintele Filialei Județene Bacău și membru în CA al ISJ Bacău, cât și soția – Irina Marin, alături de care a fost fondat LC Sf. Andrei.

În plan național , Federația Națională a Părinților – EDUPART a devenit simbolul coerenței și perseverenței în reprezentarea problemelor locale pe scena națională. Alături de parteneri de suflet ca Lăcrămioara Mocanu și PDG District 124 Lions International Ionel Lupu, Federația Națională a Părinților – EDUPART a demonstrat că vocea comunității se poate amplifica la infinit atunci când e motivată de devotament, viziune și dialog constructiv.

PDG Ionel Lupu: Arhitect Al Devotamentului

PDG Ionel LUPU (District Governor 2011–2012) rămâne un reper viu de leadership, devotament și inspirație. Într-o societate în care cuvintele pot răni sau vindeca, Ionel Lupu ne-a arătat, fără ostentație, că valoarea autentică se naște din fapte. Viziunea sa a lăsat amprente de lumină, insuflând spiritul pur al valorilor Lions în fiecare dintre noi. Ne-a învățat că doar prin acțiuni constante, concrete și sincere putem transforma lumea din preajma noastră.

Sub îndrumarea lui, am descoperit cât de esențial este să punem altruismul mai presus de orice, să ne susținem unii pe alții atunci când e greu și să ducem binele acolo unde este cel mai mult nevoie. În tăcere sau în lumină, Ionel Lupu a fost mereu acolo unde comunitatea a avut nevoie de direcție, putere sau speranță, iar lecția sa profundă a rămas ca un testament de generozitate și unitate față de generațiile viitoare.

Lăcrămioara Mocanu și Magia de la Sanity: Suflet, Viziune, Emoție

Printre personalitățile care dau formă și sens comunității băcăuane, Lăcrămioara Mocanu strălucește prin dăruirea aproape totală cu care și-a construit destinele celor din jurul său. Fondatoare a Școlii Postliceale „Sanity” și spirit creator al multor generații de elevi și profesori, Lăcrămioara Mocanu este „un om pentru oameni”, o mamă, o prietenă excepțională și un pedagog care nu a încetat niciodată să creadă în potențialul celuilalt. „Sanity” nu este doar un proiect educațional – este o oază de echilibru sufletesc. Dintr-un vis născut în studenție, Lăcrămioara a construit de-a lungul timpului un consorțiu de școli admirat pentru calitatea umană și profesională a absolvenților, capabili să aline suferința și să aducă speranță acolo unde este nevoie. Dacă ar fi să subliniez o singură lecție din parcursul ei, aceasta ar fi despre importanța relațiilor și a prezenței: „Rolul meu se scrie în relația cu ceilalți… sunt acolo pentru elevii, studenții și copiii mei” – spune cu modestie Lăcrămioara. Pentru ea, acasă este locul unde familia și prietenii revin mereu, iar bucuria aparține celor care „se adună, se regăsesc, lucrează împreună și împărtășesc visuri”. Fiecare absolvent care a trecut pragul acestei școli rămâne parte dintr-o familie extinsă, legată de aceleași principii: implicare, autenticitate, generozitate și recunoștință. Astfel, Sanity nu pregătește doar profesioniști, ci modelează caractere, inspiră lideri și oferă speranță – în moduri care nu pot fi măsurate decât cu inima.

Leadership Filantropic și Fundația Binelui

Spiritul Lions din Bacău, cultivat de cluburile „Sf. Gheorghe”, „Artemis” și „Sf. Andrei”, s-a remarcat prin proiecte și acțiuni caritabile fără precedent. Mandatele derulate de Bogdan Marin (președinte Lions „Sf. Gheorghe”) și Irina Marin (Lions „Artemis”) au fost încununate de Medalia Guvernatorului Districtului 124, ca recunoaștere a muncii, dedicării și impactului în comunitate.

Evenimente ca „Aripi – Un zbor numit copilărie”, acțiunile de Crăciun destinate copiilor cu nevoi speciale sau balul bobocilor Sanity stau mărturie pasiunii pentru artă, educație și incluziune socială. Adevărata putere a acestor proiecte vine din parteneriatul solid cu oameni exemplari precum și întreaga comunitate de voluntari, sponsori și colaboratori.

O Comunitate Care Își Descoperă Esența

Povestea acestor două decenii se scrie nu doar cu rezultate, ci și cu emoții, cu generozitate și viziune, cu solidaritate și recunoștință. De la copiii ajutați la evenimentele de artă, de la proiectele medicale la susținerea celor aflați în nevoie, fiecare gest a devenit lecție, fiecare sacrificiu a devenit sursă de inspirație pentru ceilalți.

Nu suntem doar lideri sau filantropi – suntem, mai presus de toate, o familie extinsă, unită prin valori, tradiții și dorința sinceră de a dărui, de a crește și de a lăsa moștenire modele solide de implicare și iubire.

„Binele se învață, binele se lasă moștenire”

Acest articol este, în cele din urmă, un legământ. Un legământ de inimă pentru comunitate, familie și prieteni – și o promisiune că vom continua să aducem lumină, speranță și magie în fiecare acțiune. Spiritul Lionistic nu este doar o denumire; este steaua călăuzitoare pentru toți cei care știu că binele se învață și se transmite mai departe, ca un dar neprețuit.

Și, de fiecare dată când ne vom uita înapoi peste acești douăzeci de ani, ne vom aminti: cel mai frumos drum este cel parcurs alături de ceilalți, cu sufletul curat și cu dorința de a dărui. Pentru că adevărata valoare este în faptele cotidiene, în legăturile construite din empatie, în zâmbetul pe care îl aduci celorlalți și-n puterea exemplului.

A fi împreună înseamnă șansă, speranță și magie.