Cel mai prolific scriitor-călător în șapte continente, din literatura universală, „the most prolific all seven continents traveler-writer, in the world literature”, „le plus prolifique écrivain-voyageur sur sept continents, en littérature universelle”, cum se autodeclară profesorul universitar Doru Ciucescu, a venit în întâmpinarea cititorilor săi cu două noi apariții editoriale: „Prin exotismul interoceanic, din Panama, Costa Rica” și „Pe urmele caravanelor, în Iordania”.

Scriitorul băcăuan a menționat că prin aceste produse literare, colecția „Călătorii în șapte continente”, apărută sub egida Editurii Rovimed, din Bacău, a ajuns la 22 de titluri, toate fiind preluate de lanțurile de distribuție „Cărturești”, „Emag” și „Libris”. Doru Ciucescu a adăugat că în curând va efectua un periplu prin Africa de Sud și Zimbabwe, de la Capul Bunei Speranțe la cascada Victoria, care va duce numărul țărilor vizitate la 81, din care 51 din afara Europei, cel al kilometrilor parcurși pe căi aeriene la peste 600.000 și cel al cărților de călătorie la 23.