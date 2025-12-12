Două dintre cele mai valoroase companii din România sunt din Bacău, conform Ziarului Financiar

Două dintre cele mai valoroase companii antreprenoriale românești își au sediul în Bacău, arată cel mai recent clasament realizat de Ziarul Financiar. Clasamentul evaluează firmele după valoare, nu după cifra de afaceri, și relevă că afacerile autohtone devin tot mai mature și atractive pentru investitori.

În topul celor mai valoroase zece firme antreprenoriale, care ating sau se apropie de pragul de 1 miliard de euro, se regăsesc companii din domenii variate: tehnologie, sănătate, retail și sector bancar. Împreună, acestea însumează o evaluare de aproximativ 30 miliarde de euro.

Un singur nume nou și-a făcut loc în clasament: grupul UMB al antreprenorului Dorinel Umbrărescu. Grupul reunește firmele Sa & Pe, UMB și Tehnostrade, cu afaceri cumulate de aproape 3 miliarde de euro și un profit net de 145,7 milioane euro în 2024.

Dintre companiile listate la bursă, patru se regăsesc în top: UiPath, Banca Transilvania, Digi Communications și MedLife. În cazul MedLife, compania a atins recent capitalizarea de 1 miliard de euro, devenind oficial unicorn la nouă ani de la listare.

Topul este condus de UiPath, cea mai valoroasă afacere antreprenorială locală, cu o evaluare de 7,2 miliarde de euro la finalul lunii octombrie 2025. Pe podium se mai află Banca Transilvania și Pavăl Holding, vehiculul de investiții al fraților Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman.

Clasamentul evidențiază creșteri importante ale valorii companiilor față de anul trecut: ritmul variază de la 3% pentru UiPath și Grupul Fildas-Catena la 42% pentru Digi Communications. De asemenea, există interes crescut din partea firmelor locale de a accesa piețele de capital, inclusiv listări internaționale, precum cea planificată de Bitdefender la New York.