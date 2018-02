Pe Axa rutieră strategică 3 Neamț – Bacău, unul dintre cele cinci proiecte de acest fel de care se ocupă Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, au fost deja contractate două proiecte, unul pentru 60,36 km, altul pentru 94,44 km. Proiectele sunt finanțate din Programul Operațional Regional – Regio 2014 – 2020. Axa rutieră strategică 3 înseamnă traseul Piatra Neamț -Mărgineni – Horia – Ion Creangă – Icușești – Traian – Secuieni – Izvoru Berheciului – Răchitoasa – Podu Turcului, care are aproximativ 166 km. Traseul va fi amenajat printr-un parteneriat între unități administrative din județele Neamț și Bacău. În zonele modernizate se estimează creșterea cu 30% a vitezei de deplasare și tot aici vor fi amenajate și drumurile laterale, trotuarele și stațiile de autobuz. ADR Nord-Est urmărește alocarea de fonduri din Programul Regio 2014 – 2020 pentru modernizarea a 510 km de drumuri județene. Fondurile pot fi acordate solicitanților pe Axa prioritară 6 Regio – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, iar aceste drumuri pot asigura conexiunea la Rețeaua trans-europeană de transport TEN-T. În Regiunea Nord-Est, 430.000 de persoane urmează să beneficieze de infrastructura rutieră reabilitată. Tot pe Axa 2 a Programului Regio se pot finanța și proiectele rutiere din Masterplanul General de Transport, din care fac parte Autostrada „Moldova” Bacău – Brașov (A5) conectată la Autostrada „Transilvania” Sibiu – București (A3) și spre Ungaria. De aceeași finanțare poate beneficia și Drumul Expres „Siret” Ploiești – Suceava – Ucraina (DX5), cu ramificație Bacău – Piatra Neamț și prelungire pe drum trans-regio Piatra Neamț – Târgu Neamț, conectat la Autostrada „Montana” Iași – Târgu Mureș (A8), cu extindere spre Republica Moldova și conexiuni la autostrăzile spre Ungaria. 201 SHARES Share Tweet

